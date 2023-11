TPHCM tưởng niệm, cầu siêu cho người mất do tai nạn giao thông

TPO - Các vị giáo phẩm, phật tử đã thành tâm tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân của tai nạn giao thông tại buổi lễ diễn ra tại Việt Nam Quốc tự.

Sáng 25/11, tại Việt Nam Quốc tự (quận 10, TPHCM), Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023. Buổi lễ diễn ra trong dịp “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nhìn nhận tai nạn giao thông (TNGT) là vấn đề nhức nhối và có thể xem là thảm họa của nhiều quốc gia. Tại TPHCM, từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra hơn 1.500 vụ TNGT, làm chết 601 người và làm bị thương 923 người. Nhiều người đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ hoặc là lao động chính của gia đình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng buổi lễ là dịp chúng ta tưởng nhớ những người không may qua đời do tai nạn khi tham gia giao thông và cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của mạng sống và sự cần thiết phải chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông một cách nghiêm túc và tự giác.

“Tôi kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng tự giác thực hiện việc không lái xe khi đã uống rượu, bia; không phóng nhanh, vượt ẩu...”, ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Lệ Trang – Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TPHCM cho rằng, những hình ảnh Đức Phật, Bồ tát được mọi người tín ngưỡng treo trên xe, nhưng điều quan trọng nhất không phải là ở hình ảnh mà chính là ở “Đức Phật của ta”. Theo Hòa thượng, khi “Đức Phật của ta” xuất hiện, chúng ta luôn tỉnh giác trên từng cây số. Đó là sự mầu nhiệm để giúp chúng ta đi – về bình an và để lại sự bình an cho mọi người, mọi nhà.

“Trong buổi lễ tưởng niệm này, chúng tôi muốn truyền thông điệp đến mọi người, mọi giới, phải luôn nêu cao ý thức, có chánh niệm tỉnh giác để có thể mang đến sự bình yên cho mọi người và mọi nhà. Đó là việc làm đóng góp cho đất nước, cho quê hương giàu mạnh”, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ.

Tại buổi lễ, các chư tôn đức tăng ni, phật tử đã thực hiện khóa lễ cầu siêu, dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT. Dịp này, các lực lượng chức năng TPHCM cũng đã ra quân tuyên truyền, cổ động người dân nâng cao ý thức, chấp hành luật lệ, đảm bảo an toàn trật tự khi tham gia giao thông.