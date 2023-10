Tăng cường xử lý vi phạm giao thông trên cung đường liên tiếp xảy ra tai nạn chết người

TPO - Trước thực trạng các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên QL 20, Công an tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Chiều qua (5/10), Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến QL20.

Theo lãnh đạo Công an 2 tỉnh, việc ký kết này nhằm phối hợp trao đổi thông tin, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), không để xảy ra TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 20 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng trong những tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Kết hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo TTATGT, khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, tạo thuận lợi, an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Tại lễ ký kết, Công an Đồng Nai và Lâm Đồng cũng nêu lên một số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian qua như: mặt đường hẹp, đèo dốc, quanh co, hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng chưa hợp lý… Đồng thời, đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ IV lắp đặt một số biển báo, hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát; lắp đặt giải phân cách cứng tại một số vị trí đông khu dân cư góp phần hạn chế gia tăng các vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Theo nội dung ký kết, lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật ATGT; kịp thời thông báo tình hình ùn tắc giao thông, sự cố cầu đường, tai nạn giao thông nghiêm trọng, phương án phân luồng, phân tuyến, các vụ việc có tính chất nhạy cảm dễ xảy ra tình trạng tụ tập, tạo “điểm nóng” gây ùn tắc giao thông cục bộ trên toàn tuyến.

Công an các huyện dọc tuyến QL 20 chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến thuộc địa phương quản lý; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho người dân và phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Lãnh đạo công an 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông và công an các huyện có tuyến quốc lộ 20 đi qua thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng về phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra kiểm sát của lực lượng chức năng; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm nhất là các lỗi: điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường; chở quá tải… Nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ vi phạm quy trình công tác, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Quốc lộ 20 dài 264 km là trục đường bộ đi từ ngã ba Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai lên tới thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, tuyến đường đi qua 3 huyện trên địa phận tỉnh Đồng Nai là huyện Thống Nhất huyện Định Quán và huyện Tân Phú với tổng chiều dài là 75 km. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, 9 tháng của năm 2023 tuyến QL20 qua địa bàn Đồng Nai xảy ra 23 vụ TNGT làm 20 người tử vong 11 người bị thương. Gần đây, vào ngày 30/9, trên tuyến QL20 xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong, 4 người bị thương nguyên nhân do xe khách của nhà xe Thành Bưởi vi phạm tốc độ, vượt xe khác không đảm bảo an toàn.