TP.HCM thúc tiến độ, quyết tháo gỡ hàng loạt 'điểm nóng' dân sinh

TPO - Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội ngày 11/9, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), đã trả lời hàng loạt câu hỏi nóng liên quan đến hạ tầng, giao thông và cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

“Giải cứu” giao thông khu vực cầu Bình Triệu

Trả lời câu hỏi về tình trạng ùn ứ nghiêm trọng sau khi đóng cầu Bình Triệu 1 để nâng tĩnh không, ông Nguyễn Kiên Giang thừa nhận: “Tuần đầu giao thông ổn định, nhưng sau đó ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng”.

Để khắc phục, Sở Xây dựng đã liên tục kiểm tra hiện trường, phối hợp Công an TP và các đơn vị liên quan thống nhất nhiều giải pháp: đảo chiều hẻm 153 QL13; cấm ô tô vào giờ cao điểm tại nhánh xuống cầu Bình Lợi; lắp thêm đèn tín hiệu ở vòng xoay Phạm Văn Đồng – QL13 để điều tiết xe; yêu cầu nhà thầu tập trung thi công ban đêm, dành mặt đường cho lưu thông ban ngày.

Ngoài ra, hệ thống camera giám sát sẽ được tận dụng để cập nhật thông tin lên bảng quảng cáo và gửi VOV, VOH thông tin nhằm giúp người dân chủ động lộ trình phù hợp. Bến xe Miền Đông cũ cũng được yêu cầu điều chỉnh giờ xuất bến, hạn chế xe xuất bến trùng với cao điểm.

Phương tiện nối dài trên cầu Bình Lợi vào chiều 9/9 sau khi lực lượng chức năng áp dụng biện pháp phân luồng đóng nhánh đường dẫn từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13. Ảnh: CTV

“Chúng tôi xác định đây là dự án trọng điểm, nên song song đẩy nhanh tiến độ, thành phố sẽ siết chặt an toàn giao thông, không để ùn tắc kéo dài gây bức xúc” - ông Giang nhấn mạnh.

Đường Nguyễn Xiển và Nguyễn Văn Linh: Xử lý hư hỏng, quy trách nhiệm rõ ràng

Nhiều phóng viên đặt vấn đề về tình trạng xuống cấp trên tuyến Nguyễn Xiển (TP Thủ Đức) và Nguyễn Văn Linh (quận 7). Đại diện Sở Xây dựng cho biết, đoạn Nguyễn Xiển trước khu Vinhomes thuộc quản lý của Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh.

Do mặt đường hư hỏng, ngập úng, Sở đã ra công văn yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương sửa chữa, nay cơ bản đã khắc phục. Đồng thời, Sở giao Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức xác định nguyên nhân gốc rễ để có giải pháp lâu dài như cải tạo thoát nước, nâng cao mặt đường.

Với Nguyễn Văn Linh, tuyến đường do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng quản lý, riêng đoạn liên quan hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Tuy nhiên, nhiều vị trí vẫn hư hỏng, chưa bàn giao lại. “Chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc nhưng chưa được khắc phục. Nếu Ban Giao thông tiếp tục chậm trễ, Sở sẽ báo cáo UBND TP để chấn chỉnh trách nhiệm”, ông Giang khẳng định.

Giảm giá vé đường bộ cho phương tiện vùng lân cận

Một điểm đáng chú ý khác là việc giảm giá vé dịch vụ đường bộ cho phương tiện thuộc vùng lân cận sau sáp nhập hành chính. Theo ông Giang, Sở đã yêu cầu các trạm BOT rà soát, phối hợp công an đối chiếu dữ liệu dân cư để xác định đúng đối tượng.

Tại trạm BOT Xa lộ Hà Nội, nhiều chủ xe dưới 12 chỗ không kinh doanh đã được giảm giá. Tại BOT Phú Hữu, mức giảm 50% áp dụng cho xe của doanh nghiệp, cán bộ nhân viên sinh sống hoặc làm việc trên tuyến Nguyễn Thị Tư, Đặng Thanh Hiếu, với điều kiện có dán thẻ ETC. Việc triển khai được đánh giá “đúng đối tượng, không ảnh hưởng đến chính sách chung”.

Nỗi lo chung cư cũ và bài toán cải tạo

Câu hỏi về chung cư Phạm Thế Hiển (quận 8) nhận được sự quan tâm của báo chí. Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, kết quả kiểm định tháng 6/2025 xếp hạng cấp C, tức nguy hiểm cục bộ nhưng chưa đến mức phá dỡ khẩn cấp. Dự án di dời được đưa vào kế hoạch 2027 – 2028 theo Đề án chỉnh trang đô thị ven kênh rạch.

Ông Kiên Giang thông tin tại buổi họp báo chiều 11/9

Ông Giang cho biết Sở đã yêu cầu UBND phường Chánh Hưng áp dụng biện pháp an toàn tạm thời, kiểm tra định kỳ, đồng thời chuẩn bị phương án di dời khoảng 400 hộ dân. “Trong thời gian chờ di dời, chúng tôi ưu tiên kiểm soát rủi ro, tránh sự cố bất ngờ ảnh hưởng đến tính mạng cư dân”, ông Giang nhấn mạnh.

Không chỉ riêng chung cư Phạm Thế Hiển, TP.HCM hiện có hàng trăm chung cư cũ xuống cấp. Để giải quyết tận gốc, Sở đã tham mưu ban hành Đề án cải tạo chung cư cũ (Quyết định 785) cùng nhiều cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư (Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND). Các chính sách nổi bật gồm hỗ trợ 50% chi phí hạ tầng (tối đa 10 tỷ đồng/dự án), hỗ trợ 50% chi phí cưỡng chế di dời và cho phép địa phương chủ động thực hiện thay vì dồn hết về cấp thành phố.

“Thành phố quyết tâm vừa cải tạo, vừa đảm bảo an cư. Trường hợp cư dân không chấp hành, chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết vì an toàn cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu” - ông Giang nói.