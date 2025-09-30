TPHCM sẽ tạm 'đóng cửa' trường học nếu mưa bão phức tạp

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa ra văn bản Hướng dẫn chủ động ứng phó bão, lũ lụt.

Sở GD&ĐT nhận định, hiện nay trong mùa mưa bão có nhiều cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực TPHCM. Mưa lớn do bão gây ra có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu.

TPHCM mưa to những ngày gần đây. Ảnh: Hữu Huy

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Các đơn vị cũng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn, phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống rãnh thoát nước, mạng lưới điện, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trước khi có bão, lũ lụt xảy ra.

Sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm an toàn trước khi có bão, lũ lụt. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra.

Đơn vị cũng yêu cầu các trường chuẩn bị sẵn sàng phương án học trực tuyến, kế hoạch tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, cần chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho giáo viên và học sinh sinh viên về kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ cứu và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp; chỉ đạo các tổ bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa cho học sinh, sinh viên và phòng chống thiên tai.