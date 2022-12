TPHCM hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022

TPO - TPHCM đã triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo cho từng người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo trong Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố đạt hiệu quả, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022.

Kết quả theo báo cáo sơ bộ của các quận, huyện và TP. Thủ Đức cho biết, trong năm 2022, toàn thành phố thực hiện giảm 16.151 hộ nghèo và giảm 9.723 hộ cận nghèo. Thành phố còn 21.315 hộ nghèo và 18.070 hộ cận nghèo.

Trong năm, đã thực hiện cấp 121.348 thẻ, với số tiền là 92,571 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo. Tiếp tục công tác bảo trợ xã hội cho 6.108 người tại 15 cơ sở công lập và 3.019 người tại 58 cơ sở ngoài công lập. Thành phố đã thực hiện trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP cho 135.729 người, với số tiền trên 147,222 tỷ đồng.

Tiếp nhận ban đầu 1.116 trường hợp người xin ăn, sinh sống nơi công cộng, không có nơi cư trú ổn định và 109 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.

Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 37.3797 người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí chi trả hơn 63,514 tỷ đồng.

Thành phố đã tổ chức 16 hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" nhằm tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ và đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, tham vấn, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ, xử lý kịp thời về những vấn đề có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là bảo đảm thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em. Trao sổ tiết kiệm, học bổng, xe đạp,… cho trẻ em mồ côi do COVID-19, trẻ em gia đình hộ nghèo và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện dự án "Chương trình Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái tại thành phố"; dự án "Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2020 - 2024"; dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam".