Giáo dục

TPHCM cam kết không học sinh nào bị 'đứt gãy' việc học sau hợp nhất

Anh Nhàn
TPO - Học sinh sẽ được giải quyết thủ tục chuyển trường nhanh chóng, thuận lợi khi cha mẹ thay đổi nơi cư trú và công tác, theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các trường học trên địa bàn tạo điều kiện cho học sinh là con em cán bộ, công chức được chuyển trường theo cha mẹ đi làm việc sau hợp nhất.

Căn cứ các quyết định và thông báo của UBND TPHCM cùng kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp về bố trí cán bộ tại Trung tâm hành chính tập trung – cơ sở 2 (Bình Dương), Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị đảm bảo học sinh là con em cán bộ, công chức có thay đổi nơi cư trú theo nơi làm việc được tiếp nhận vào trường mới, không để bất kỳ em nào bị gián đoạn học tập.

06bb2c92da7752290b66.jpg
Học sinh TPHCM trong kỳ tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Phạm Nguyễn

Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục chuyển trường được thực hiện theo hướng dẫn Sở GD&ĐT về hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả đối với học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026.

Sau hợp nhất, TPHCM trở thành siêu đô thị giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh và hơn 3.500 cơ sở giáo dục. Để thuận lợi trong quản lý, Sở GD&ĐT TPHCM chia thành ba khu vực: Khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương), khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các trường trên địa bàn hỗ trợ, giải quyết nhanh chóng thủ tục chuyển trường cho học sinh.

Theo thống kê, có 1.249 học sinh từ tỉnh Bình Thuận cũ và Đắk Nông cũ theo cha mẹ, người giám hộ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyển đến Lâm Đồng. Trong đó, Đắk Nông cũ có 891 học sinh và Bình Thuận cũ có 358 học sinh, đăng ký vào các cấp học từ mầm non đến THPT.

Anh Nhàn
