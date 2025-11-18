TP.HCM: Bất động sản ồ ạt ra hàng, không phải cứ 'chợ đông' là bán chạy

Cuối năm là mùa cao điểm của thị trường bất động sản, nên không ngạc nhiên khi hàng loạt dự án đồng loạt ra hàng. Tuy nhiên, trong thời kỳ “người mua thông minh” lên ngôi, không phải cứ “chợ đông” là bán chạy.

Mùa cao điểm bất động sản đang đến

Theo báo cáo ngành bất động sản quý III/2025 của Chứng khoán MB (MBS), ngay cả trong tháng Ngâu, thị trường ghi nhận loạt dự án mới được tung ra với lượng booking khá tích cực.

Báo cáo của các đơn vị nghiên cứu bất động sản cho thấy, trong quý III/2025, nguồn cung căn hộ cao tầng sơ cấp tại TP.HCM mới đạt hơn 10.600 căn, tăng 3,2 lần so với quý trước và tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng TP.HCM cũ, nguồn cung sơ cấp trong quý III/2025 đạt gần 4.700 căn, tăng 40,5% so với quý trước.

Căn hộ Hạng A vẫn là nguồn cung trọng điểm của thị trường TP.HCM trong quý III/2025, với hơn 51% tổng nguồn cung, tiếp đến là căn hộ Hạng B với 36% và Hạng C với tỷ lệ 12%.

Tỷ lệ hấp thụ của TP. HCM mới trong quý III/2025 đạt 67,8%, riêng TP. HCM cũ có tỷ lệ hấp thụ 58,4%, gấp đôi so với quý trước. Lũy kế trong 9 tháng của năm 2025, TP.HCM cũ có hơn 5.200 căn hộ được tiêu thụ, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Căn hộ Hạng A và B chiếm tỷ trọng giao dịch lớn so với căn hộ Hạng Sang và Hạng C.

MBS nhận định, đà hồi phục của thị trường quý III/2025 không chỉ đến từ nhu cầu cải thiện sau giai đoạn trầm lắng, mà còn nhờ chiến lược bán hàng linh hoạt, kịp thời của các chủ đầu tư.

Sau giai đoạn thanh lọc kéo dài, những doanh nghiệp có tiềm lực đang tận dụng thời điểm này để khẳng định vị thế. Các hoạt động như mở bán giai đoạn mới, ra mắt nhà mẫu, tung chính sách ưu đãi và đẩy mạnh hoạt động marketing…, đang tạo nên một mùa giao dịch sôi động vào cuối năm. Đặc biệt, đa phần các dự án ra hàng trong quý IV đều tập trung phần lớn ở khu Đông của TP.HCM.

Ví dụ, Masterise Homes vừa ra mắt Masteri Park Place - phân khu cao tầng thuộc khu đô thị The Global City. Gamuda Land hợp tác với Điền Phúc Thành, cùng phát triển kinh doanh dự án MT Eastmark City, đồng thời mở bán giai đoạn mới của hai dự án Eaton Park và Elysian,…

Những dự án như The Privé cho thấy thị trường đang bước sang giai đoạn “chắt lọc”, nơi sản phẩm tốt, có giá trị sử dụng lâu dài sẽ được người mua đón nhận

Đơn cử, The Privé của Tập đoàn Đất Xanh là dự án được khách hàng quan tâm bởi hội tụ đầy đủ yếu tố: pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng cao cấp, tiện ích toàn diện và vị trí trung tâm khan hiếm. Sự xuất hiện của The Privé được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường TP.HCM, khi góp phần đa dạng hóa nguồn cung chất lượng, tập trung vào giá trị sử dụng thực tế, bao gồm nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê của khách hàng cao cấp.

Thị trường cuối năm: “nóng” nhưng có chọn lọc

Nửa cuối quý IV tiếp tục được dự báo là “mùa cao điểm” của bất động sản. Đây là giai đoạn các chủ đầu tư đẩy mạnh bán hàng để đạt mục tiêu doanh số, trong khi người mua có xu hướng ra quyết định nhanh hơn nhờ dòng tài chính cuối năm và kiều hối tăng mạnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, cho rằng đà sôi động của thị trường hiện nay không chỉ đến từ yếu tố mùa vụ mà là kết quả cộng hưởng của nhiều tín hiệu tích cực.

Thứ nhất, lãi suất giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, giúp người mua dễ tiếp cận tín dụng hơn. Nhiều ngân hàng đang áp dụng gói vay ưu đãi chỉ từ 6–8%/năm, cùng mức lãi suất cố định thấp kéo dài, góp phần giảm đáng kể áp lực tài chính.

Thứ hai, môi trường pháp lý được tháo gỡ, nhiều dự án từng đình trệ đã được khơi thông. Các luật sửa đổi – gồm Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở – dự kiến có hiệu lực từ năm 2025, tiếp thêm kỳ vọng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thứ ba, dòng vốn FDI và kiều hối tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại TP.HCM, nơi kiều hối năm nay ước đạt hơn 9 tỷ USD, một phần lớn chảy vào bất động sản. Nhu cầu ở thực từ nhóm chuyên gia nước ngoài, người trẻ có thu nhập ổn định và các gia đình đa thế hệ cũng tiếp tục duy trì ổn định.

Động lực dài hạn của thị trường TP.HCM

TS Đính cho biết, nhiều dự án hiện nay bám sát các hạ tầng trọng điểm, yếu tố không chỉ nâng cao khả năng kết nối liên vùng mà còn góp phần gia tăng giá trị tài sản trong tương lai

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định TP.HCM hiện là một trong những khu vực tiềm năng nhất của thị trường nhờ chính sách phát triển hạ tầng mạnh mẽ và động lực quy hoạch vùng sau khi sáp nhập hành chính – những yếu tố then chốt củng cố sức hút đầu tư.

Tuy vậy, VARS cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần giữ tâm thế tỉnh táo trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc. Ông Đính nhấn mạnh: “Nhà đầu tư nên chọn lọc kỹ phân khúc, đánh giá năng lực tài chính và ưu tiên chiến lược dài hạn thay vì chạy theo tâm lý đám đông hay kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn, để đảm bảo an toàn và hiệu quả.”

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường đang hướng đến những loại hình có khả năng khai thác sử dụng thực. “Chu kỳ tăng giá hiện tại có nhiều yếu tố khác biệt so với giai đoạn trước. Nếu trước đây, khi dòng tiền rẻ và tín dụng dồi dào, các tài sản rủi ro như đất nền thường tăng mạnh trước, thì nay xu hướng lại đảo chiều khi vàng, chứng khoán và bất động sản dòng tiền cùng tăng song song”, ông Quốc Anh nói.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn chỉ ra, các loại hình được quan tâm nhất hiện nay lần lượt là chung cư (34%), đất nền (33%) và nhà riêng (21%). Tuy nhiên, xu hướng đang thay đổi rõ nét. Trong 12 tháng tới, 33% người khảo sát cho biết sẽ đầu tư vào nhà riêng và 31% vẫn chọn chung cư. Mức độ quan tâm đến đất nền giảm mạnh, phản ánh sự dịch chuyển của nhà đầu tư từ sản phẩm đầu cơ sang sản phẩm mang dòng tiền ổn định.