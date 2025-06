TPHCM bắt đầu đợt mưa dông lớn diện rộng

TPO - Từ hôm nay (3/6) đến ngày 6/6, mưa dông có xu hướng gia tăng tại TPHCM. Dự báo khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, gió mạnh.

Sáng 3/6, theo ghi nhận của phóng viên, bầu trời TPHCM mịt mù, độ ẩm không khí cao, nhiều nơi xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Các quận như quận 1, quận 3, quận 5, Tân Bình… ghi nhận mưa kèm gió mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực huyện Cần Giờ, Bình Chánh. Ngoài ra, mây dông đang phát triển rất mạnh trên khu vực tỉnh Long An, di chuyển theo hướng Tây Nam về phía TPHCM.

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau đó có khả năng mở rộng ra hầu hết các quận huyện của Tp.HCM. Lượng mưa phổ biến từ 10-45mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Về nguyên nhân gây mưa, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông. Các tỉnh, thành miền Nam chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp phân tích trên và trong trường gió tây nam có cường độ mạnh dần; một vài ngày cuối tuần có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, trường gió đông chi phối khu vực hoạt động yếu dần trong trong nửa đầu tuần, nửa cuối tuần gió tây nam lên đến 6000m và hoạt động mạnh dần.

Dự báo từ ngày hôm nay (3/6) đến ngày 6/6, tại TPHCM mưa có xu hướng tăng dần; khu vực phổ biến có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, xảy ra nhiều trong khoảng từ trưa đến chiều tối. Nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất phổ biến 31-33 độ C; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Từ ngày 7-10/6: Khu vực TPHCM có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to; Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ C; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C.

Trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, gió giật, mưa đá có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản; đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập sâu một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển trong 10 ngày đầu tháng 6 có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Gió tây nam phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh; khoảng 2-3 ngày đầu và 4-5 ngày cuối ở khoảng cấp 5 và trên cấp 5, biển động nhẹ; những ngày còn lại phổ biến khoảng cấp 4 và cấp 4 có lúc cấp 5.