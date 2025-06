Tháng 6, TPHCM và Nam bộ mưa dông gia tăng

TPO - Dự báo trong những ngày đầu tháng 6, khu vực TPHCM và Nam bộ sẽ bước vào giai đoạn mưa dông gia tăng, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, kết hợp với các hình thế khí quyển trên cao và rãnh áp thấp dịch chuyển về phía Nam.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24-48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì cường độ ổn định và đang hạ trục xuống phía Nam, đi qua khu vực nam Biển Đông. Đồng thời, gió mùa Tây Nam ở khu vực phía Nam bắt đầu hoạt động với cường độ trung bình.

Dự báo từ ngày 1 - 3/6, TPHCM có xác suất mưa khoảng 50-55%.

Từ 3 đến 10 ngày tới, hình thế thời tiết sẽ có sự biến động đáng kể. Cụ thể, rãnh áp thấp có trục khoảng 25 - 28 độ vĩ Bắc bị nén đẩy dịch dần xuống phía Nam do ảnh hưởng của áp cao lục địa từ phía Bắc. Hiện tượng này sẽ làm tăng độ hội tụ ẩm ở tầng thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiễu động phát triển, gây mưa rào và dông diện rộng tại các tỉnh, thành Nam bộ, trong đó có TPHCM.

Đáng chú ý, gió mùa Tây Nam trong giai đoạn này sẽ hoạt động mạnh dần, kết hợp với trục áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây nhẹ từ ngày 4 - 5/6, có thể gây ra các đợt mưa dông cường độ mạnh vào chiều tối, kèm theo lốc xoáy, sét và gió giật.

Với hình thế thời tiết như trên, chuyên gia khí tượng dự báo khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, đặc biệt vào buổi chiều và tối, gây ra tình trạng ngập cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp ở TPHCM.

Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ cao ban ngày kết hợp với độ ẩm tăng nhanh vào chiều tối có thể làm tăng nguy cơ về sức khỏe, như sốc nhiệt, mệt mỏi, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động phòng tránh mưa dông, hạn chế di chuyển khi trời đang chuyển mưa, chú ý cảnh báo thời tiết từ cơ quan chức năng và chuẩn bị phương án phòng chống ngập, nhất là tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng trong mùa mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong hôm nay (1/6), thời tiết Nam Bộ (bao gồm TPHCM) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.