TP Thuận An phủ sóng wifi nơi công cộng cho người dân dùng miễn phí

TPO - TP Thuận An (Bình Dương) là địa phương thứ hai thực hiện phủ sóng wifi nơi công cộng cho người dân truy cập miễn phí, sau TP Thủ Dầu Một. Các cơ quan chức năng cho biết, do địa phương có đông công nhân lao động sinh sống và không phải ai cũng có điều kiện lắp đặt mạng internet. Mặt khác, tỉnh Bình Dương đang thực hiện Dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 10/8, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết, để phục vụ người dân trong việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, địa phương đã lắp đặt, phủ sóng wifi tại 10 địa điểm công cộng.

Các điểm lắp đặt wifi miễn phí gồm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Thuận An; Trung tâm Văn hóa và Lao động tỉnh Bình Dương (phường An Phú); Sân Thể thao cộng đồng SCG (phường An Phú); Công viên Gia Long (phường Lái Thiêu); Công viên Châu Văn Tiếp (phường Lái Thiêu); Công viên Bình Nhâm (phường Bình Nhâm); Công viên Bình Hòa (phường Bình Hòa); Công viên Thuận Giao (phường Thuận Giao); Công viên An Phú (phường An Phú) và Công viên khu vực Bờ kè Lái Thiêu (phường Lái Thiêu).

Trước đó, TP Thủ Dầu Một đã lắp đặt wifi miễn phí tại một số điểm nhưng chưa bao phủ trên diện rộng. Toàn bộ kinh phí cho việc lắp đặt hệ thống wifi được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Hiện các địa phương khác trong tỉnh cũng dự định phủ sóng wifi tại các địa điểm công cộng cho người dân sử dụng miễn phí, song đang gặp trở ngại về kinh phí lắp đặt và duy trì hoạt động.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để có nơi nghỉ ngơi, giải trí cho người dân, người lao động sau một ngày làm việc mệt mỏi, địa phương đã xây dựng nhiều công viên mini. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hơn 100 công viên và đang tiếp tục xây dựng thêm.