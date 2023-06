Tổng thống Ukraine điện đàm với Tổng thống Mỹ, kêu gọi gây thêm áp lực lên Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi gây thêm áp lực lên Mátxcơva trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nội dung cuộc điện đàm cũng bao gồm khả năng cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình chiến sự và các quá trình diễn ra ở Nga”, ông Zelensky cho biết vào tối 25/6, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Nga “cho đến khi trật tự quốc tế được khôi phục”.

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng ông và Tổng thống Mỹ đã thảo luận về việc “mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng, với trọng tâm là vũ khí tầm xa”. Ông Zelensky sau đó cho biết trong một bài phát biểu qua video rằng "việc tăng cường" lực lượng pháo binh và các hệ thống phóng loạt cũng nằm trong chương trình thảo luận.

Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố ngắn, nói rằng Tổng thống Biden “tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ, bao gồm cả việc tiếp tục viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo”.

"Hôm nay, Tổng thống Biden đã nói chuyện với Tổng thống Zelensky của Ukraine để thảo luận về sự hỗ trợ dành cho Kiev. Họ đã nói chuyện về cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine, và Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ, bao gồm cả việc tiếp tục viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo. Các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về những sự kiện gần đây ở Nga", trích thông cáo.

Cuộc điện đàm diễn ra hai tuần trước Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania, nơi các thành viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu được cho là sẽ tập trung thảo luận việc tăng cường viện trợ cho Kiev.

Ukraine dường như rất kỳ vọng vào cuộc gặp ở Vilnius, mong được cam kết về lộ trình trở thành thành viên NATO.

“Các quyết định tích cực đối với Ukraine ở Vilnius là những quyết định tích cực duy nhất có thể có đối với an ninh chung của chúng ta ở châu Âu và trong liên minh nói chung”, ông Zelensky cho biết hôm Chủ nhật.

Ukraine đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất vào mùa xuân, nhưng cũng được cho là đã mất một số xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp trong cuộc phản công được phát động hồi đầu tháng.

Mátxcơva nhiều lần cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí của phương Tây đã khiến các thành viên NATO trên thực tế trở thành một bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột.

Minh Hạnh