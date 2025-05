Tổng thống Nga Putin bất ngờ miễn nhiệm tư lệnh lục quân

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định miễn nhiệm chỉ huy lực lượng lục quân - tướng Oleg Salyukov - và bổ nhiệm ông làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh, theo một sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin hôm 15/5.

Hiện chưa rõ ai sẽ được bổ nhiệm để thay thế tướng Salyukov (69 tuổi).

Ông Salyukov đã phụ trách lực lượng lục quân Nga từ năm 2014, giám sát hoạt động của quân đội nước này ở Syria và Ukraine.

Từ tháng 1/2023, ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, dưới quyền Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Ông Salyukov đã bị Anh, Liên minh châu Âu (EU), Canada và một số quốc gia khác áp lệnh trừng phạt.

Hội đồng An ninh là cơ quan tham vấn hàng đầu của Điện Kremlin về chính sách an ninh quốc gia. Thư ký Hội đồng An ninh là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

