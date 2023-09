Tổng kiểm tra xe chở học sinh vi phạm quy định vận tải

TPO - Trước tình trạng nhiều xe chở học sinh không có giấy phép, không hợp đồng vận chuyển, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các đội nghiệp vụ, địa bàn, có kế hoạch tuần tra, xử lý xe vi phạm.

Địa bàn được Thanh tra Sở GTVT Hà Nội yêu cầu tập trung triển khai là khu vực đang tập trung nhiều trường học, cơ sở giáo dục có đông học sinh di chuyển trên ô tô khách đưa đón đến trường tại các quận trung tâm thành phố.

Cùng với xử phạt theo quy định việc xe chở khách không đáp ứng các điều kiện để kinh doanh vận tải, lái xe vi phạm còn có thể bị tạm giữ các giấy tờ có liên quan, đình tài dừng hoạt động xe chở khách tại thời điểm phát hiện vi phạm.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, vào năm học mới, bắt đầu từ tháng 9, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Sở, ngành kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh nhằm đảm bảo trật tự ATGT, an toàn cho các cháu học sinh. Từ thực tế trên, Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo Đội Thanh tra giao thông đường bộ, các đội Thanh tra giao thông địa bàn… rà soát và kiểm tra đột xuất tại một số trường học trên địa bàn về việc sử dụng phương tiện đưa đón học sinh, các điều kiện an toàn phương tiện, người lái, các thể lệ vận tải đưa đón học sinh. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các lái xe, doanh nghiệp vận tải và các trường học phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình đưa đón học sinh.

Ông Hoàng Xuân Dư, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông đường bộ, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong mấy ngày qua, Đội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe chở học sinh trên nhiều tuyến đường qua các trường học. Trên các tuyến đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), Hồ Tùng Mậu, Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm)… Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông đường bộ đã kiểm tra, phát hiện nhiều xe khách chạy theo hình thức hợp đồng chở học sinh nhưng không có hợp đồng vận chuyển đã đưa đón, vận chuyển học sinh.

Trên đường Hồ Tùng Mậu, trong tuần qua, tổ công tác liên ngành gồm Đội TTGT đường bộ (Thanh tra, Sở GTVT Hà Nội) phối hợp với tổ công tác Phòng cảnh sát quản lý hành chính, trật tự xã hội Công an TP Hà Nội (PC06) kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp ô tô chở khách đưa đón học sinh tại trường Liên cấp Newton (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) nhưng lái xe không xuất trình được giấy phép hoạt động, hợp đồng vận chuyển với nhà trường, trong đó có các xe chở khách: BKS 29B-104.72, 29B-001.90.