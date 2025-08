Tổng Bí thư Tô Lâm: Làm một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, lĩnh vực

Sáng 4/8, tại buổi gặp mặt với các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX, Tổng Bí thư Tô Lâm đã lắng nghe những chia sẻ xúc động của các điển hình tiên tiến.

Những tấm gương “vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nổi bật là Thượng tá Phạm Việt Ân (Công an TP Đà Nẵng), từ trinh sát ma túy đến chuyên gia an ninh mạng sau hành trình tự học công nghệ và ngoại ngữ; Thiếu tá Hoàng A Liền (Công an Lai Châu), người dân tộc Dao trở về phục vụ quê hương, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật vùng cao; Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh (Công an Quảng Trị) với mô hình "Móc khoá an ninh" hỗ trợ hàng chục nghìn người dân tố giác tội phạm...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân (CAND), của phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" thời gian qua, gắn với sự phát triển của đất nước cũng như lực lượng CAND.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên đại biểu và các điển hình tiên tiến dự buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc, gìn giữ hoà bình hay trong xây dựng và phát triển đất nước, phong trào thi đua đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và của toàn dân. "Lực lượng CAND, đã phát huy truyền thống Anh hùng, những kết quả, thành tựu trong phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào việc duy trì hoà bình, ổn định của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân", Tổng Bí thư đánh giá.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói: "Tôi rất xúc động, các đồng chí chia sẻ bằng những tấm lòng, bằng hiện thực, bằng công việc hàng ngày đang diễn ra, nhưng là những bài học rất sâu sắc". Tổng Bí thư cho biết, có những công việc khác nhưng vì điều kiện công tác, vì yêu cầu bí mật chưa được báo cáo, nhưng trên tất cả các lĩnh vực từ an ninh, tình báo, kỹ thuật, xây dựng lực lượng... hay cán bộ làm hồ sơ, hậu cần, lái xe... đều có những tấm gương xuất sắc, đều có những điển hình, đóng góp rất tích cực.

Làm một vụ, một việc để cảnh tỉnh

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quà tặng các điển hình tiên tiến của lực lượng CAND và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tổng Bí thư cũng nhắc đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán, khi còn là lãnh đạo Bộ Công an nhận thấy, thời điểm đó, do ảnh hưởng của bệnh dịch, tất cả chỉ số kinh tế đều giảm sút, chỉ mỗi chỉ số chứng khoán là tăng rất cao, hơn 2.000 điểm. Điều này đặt ra nhiều băn khoăn. Khi các cán bộ báo cáo, vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán, dấu hiệu của tội phạm, thì đồng chí đã chỉ đạo, Công an phải làm rõ. Muốn làm rõ được phải điều tra, xác minh, phải tìm ra ai thao túng, thao túng ở đâu, thao túng như thế nào? Phải rà soát lại mọi hệ thống, hoạt động kinh tế bình thường của xã hội... Câu hỏi này cần được giải quyết, chúng ta không chấp nhận để những hiện tượng như thế này. Từ đó mới khám phá ra vụ án FLC, điển hình của hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Chúng ta khám phá vụ án để thị trường chứng khoán trở về đúng thực tế, hoạt động lành mạnh.

"Chúng ta làm rất kịp thời, rút ra bài học trong chỉ đạo kinh tế vĩ mô, trong quản lý tài chính tiền tệ, thị trường chứng khoán. Làm một vụ, một việc để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực - đấy là sự tận tuỵ, thông minh, trách nhiệm của công tác Công an đối với xã hội, đối với đất nước, xứng đáng là điển hình tiên tiến", Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương.

Tổng Bí thư nhìn nhận, với những đồng chí làm công tác hồ sơ, làm Đề án 06 cũng vô cùng xúc động. Chúng ta làm được Đề án 06, xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, tập trung chủ yếu thời kỳ bệnh dịch, giãn cách... "Có những người mặc bộ quần áo đẹp nhất của dân tộc mình đến để được cán bộ Công an chụp ảnh, làm căn cước. Công an đi đến từng gia đình, bản làng, có khi đi cả ngày trời chỉ làm được 1 người. Để bây giờ chúng ta có cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng quản lý cả xã hội, từng người dân. Đây là nỗ lực của từng cán bộ Cảnh sát khu vực, Công an xã", Tổng Bí thư, nói.

Tổng Bí thư cho rằng, sự hy sinh của CBCS Công an trên tất cả lĩnh vực là rất lớn, nên chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng phải rất sát thực tế, phải chăm lo chế độ chính sách, trang bị những điều kiện làm việc để CBCS phục vụ nhân dân tốt hơn. Tổng Bí thư bày tỏ xúc động trước thực tế có nhiều hình ảnh cán bộ Công an gần dân, sát dân: "Có những đồng chí từ cơ quan Bộ tăng cường về Công an xã, ban đầu là 2 năm nhưng hết thời gian xin ở lại thêm. Khi được hỏi, đồng chí bảo, cháu ở Hà Nội, chưa bao giờ được lên vùng cao, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, cho cháu được ở lại thêm thời gian nữa, vì có nhiều điều rất bổ ích... Có người nói, cháu đang nghiên cứu đề tài rất ý nghĩa, là công tác ở đây, là môi trường thực tiễn tích luỹ kiến thức xã hội, liên quan cuộc sống của người dân. Tôi thực sự rất xúc động", Tổng Bí thư, chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Tổng Bí thư đề cập thực tế, có những cán bộ gắn bó cả cuộc đời với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma tuý; gia đình, vợ con của các đồng chí đều trong tầm ngắm của tội phạm ma tuý. Do đó, phải có chính sách bảo vệ cán bộ, bởi tội phạm không từ một thủ đoạn nào, từ mua chuộc, lôi kéo, đến tấn công, tiêu diệt, sử dụng "đạn bọc đường", đạn thật hoặc những thủ đoạn như tung tin nói xấu, chia rẽ.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi Bộ Công an đã gương mẫu, làm rất tốt công tác này, luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện chế độ chính sách cho CBCS, có chính sách bảo vệ cán bộ, bù đắp cho những hy sinh, mất mát của CBCS; quan tâm, tạo điều kiện cho thân nhân các thương binh, liệt sĩ, qua đó góp phần thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời làm vơi bớt khó khăn, mất mát, đau thương của các gia đình.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với hàng vạn CBCS Công an ở xã rất vất vả, xa gia đình, xa vợ con nhưng gần dân, sát dân hơn để cuộc sống người dân được ấm no, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh hơn: "Đấy là kết quả của chúng ta, là sự nỗ lực rất lớn. Những điển hình tiên tiến phải được nhân rộng, lan toả trong lực lượng, trong nhân dân, huy động được sự ủng hộ của nhân dân. Người dân đặt rất nhiều niềm tin. Đó là kết quả của nhiều thế hệ, cả lực lượng CAND, sự hy sinh, đóng góp rất lớn của các đồng chí mà Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao", Tổng Bí thư, nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lực lượng CAND, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND; xin hứa với Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành quả mà lớp lớp các thế hệ tiền bối, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư, đã dày công xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu. Ảnh: Trọng Hải.

Đại diện gương điển hình tiên tiến chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ.