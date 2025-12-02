Toàn cảnh nhà ga nghìn tỷ sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau hai năm xây dựng, nhà ga hình bông sen tại sân bay Long Thành đã dần thành hình. Bên trong, các hạng mục thiết bị như thang cuốn, thang máy đang được gấp rút lắp đặt để kịp đón chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch.

1-17.jpg
Từ trên cao, nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã rõ nét như cánh hoa sen. Đây là công trình được xem là "trái tim" của dự án sân bay Long Thành.
1-18.jpg
Nhà ga khởi công vào năm 2023 với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, dự kiến xong phần xây dựng trong năm 2025, hoàn thành các hạng mục vào tháng 8/2026.
tp-1-19.jpg
tp-1-23.jpg
tp-1-16.jpg
Nhà ga hành khách với kiến trúc cách điệu hình hoa sen tạo điểm nhấn ấn tượng cho toàn dự án. Nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành giai đoạn 1, được xây dựng trên diện tích 376.000 m2.
tp-1-10.jpg

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, tất cả các hạng mục công trình của Dự án đang được ACV tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường.

tp-1-7.jpg

Các Liên danh nhà thầu đã triển khai hàng trăm mũi thi công, huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ so với hợp đồng đã ký kết từ 3 đến 6 tháng, đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành Dự án trước ngày 19/12/2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

tp-1-8.jpg

Hiện công tác hoàn thiện nội thất, lắp đặt trang thiết bị, kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, nghiệm thu chạy thử đơn động, liên động không tải và nghiệm thu chạy thử có tải các thiết bị hàng không được nhập khẩu từ nước ngoài và khớp nối đồng bộ hệ thống chạy thử khoảng 6 tháng (rút ngắn từ 3 đến 6 tháng so với tiến độ hợp đồng).

tp-1-3.jpg
tp-1-2.jpg
tp-1-6.jpg

Các hạng mục như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, đường dẫn hành khách… đang được nhà thầu gấp rút thi công lắp đặt.

1-28.jpg
1-29.jpg
Máy soi chiếu hành lý được lắp ráp bên trong nhà ga. Chủ đầu tư cho biết khu kiểm tra an ninh có 12 làn kiểm tra tự động nhận diện khuôn mặt, kèm hệ thống soi chiếu và dò chất nổ hiện đại, rút ngắn thời gian kiểm tra. Hệ thống băng tải và băng chuyền đang được lắp đặt giữa các tầng của nhà ga.

tp-1-4.jpg
tp-1-9.jpg
tp-1-13.jpg

Bên trong nhà ga, ba tầng đang đồng loạt thi công lợp trần, lát nền, phòng chức năng, băng chuyền. Mặt bên ngoài nhà ga cũng đang lắp kính được khoảng 80%. Theo nhà thầu, diện tích kính phủ bề mặt nhà ga khoảng 70.000 m2.

tp-1-24.jpg
tp-1.jpg
tp-1-14.jpg
Các đội thi công đang khẩn trương lắp đặt kính để hoàn thiện hạng mục quan trọng này, chuẩn bị cho việc đưa cầu ống lồng vào hoạt động. Theo thiết kế, có 32 cầu ống lồng, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.
tp-1-26.jpg

Hiện tại, đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thiện và sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành dự kiến vào ngày 19/12.

Duy Anh- Mạnh Thắng
