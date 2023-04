Tô canh chua, cốc trà đá và diễn viên Hồng Đào trong bộ phim hot toàn cầu

TPO - Loạt phim ăn khách gần đây của Netflix "Beef" đang nhận được cảm tình của khán giả Việt Nam nhờ sự chỉn chu trong cách khắc họa bữa cơm của gia đình gốc Việt với món canh chua và cốc trà đá thân thuộc bên cạnh sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đào vào vai một nhân vật quan trọng.

Show truyền hình vừa được Netflix tung ra đầu tháng 4 được khán giả và giới phê bình thế giới không tiếc lời khen ngợi nhờ cách khai thác mới lạ về cuộc sống cộng đồng người châu Á ở Mỹ. Phim đã khắc họa chi tiết và chính xác về văn hóa, phong tục, quan điểm của từng nhóm người châu Á nhập cư vào Mỹ, một điều mà lâu nay Hollywood thường làm qua loa.

Đến tập 8 loạt phim, chưa hết bất ngờ với sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đào trong vai Hanh Trinh Lau - mẹ nhân vật chính, khán giả Việt Nam còn được dịp mát lòng khi chứng kiến món canh chua trên bàn ăn cùng cốc trà đá mát lạnh thân thuộc.

Qua góc máy cận, ta có thể nhận ra tô canh chua quen thuộc được nấu đúng điệu với dọc mùng, thơm, cá... Thêm vào đó là chi tiết nhân vật của Hồng Đào vừa ăn cơm vừa uống trà đá ngon lành. Đoàn làm phim đã có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ.





Chia sẻ trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Đào cho biết ê-kíp đạo cụ của Beef đã hỏi ý kiến của cô xem món canh chua họ chuẩn bị có chính xác không.

Nữ diễn viên còn chia sẻ thêm trong lúc đang làm việc với đạo diễn, cô bất ngờ nghe sau lưng có giọng nói tiếng Việt: "Chào cô!". Hóa ra đó chính là Ali Wong, nữ chính trong phim. Hai người mau chóng làm quen, trò chuyện và tìm được sợi dây liên kết cần thiết để hóa thân vào vai mẹ con.

Sở dĩ Ali Wong biết nói tiếng Việt vì mẹ nữ diễn viên là người Việt đã sang Mỹ sống và làm việc từ năm 1960. Bà đã ủng hộ Ali Wong theo con đường nghệ thuật từ khi còn bé và thường xuyên đưa cô đi xem phim tại các liên hoan phim.

Hiện nay Ali Wong là một trong những cây hài độc thoại nổi tiếng nhất tại Mỹ qua các chương trình Baby Cobra và Hard Knock Wife.

Tiếp nối thành công của Everything Everywhere All At Once, việc Beef đang là show nổi bật nhất trên Netflix cho thấy văn hóa châu Á đang được ưa chuộng và còn nhiều tiềm năng để các nhà làm phim Hollywood khai thác. Thời điểm này cũng là cơ hội để diễn viên, nhà làm phim đến từ châu Á tỏa sáng.

Nhắc đến Việt Nam trên phim Hollywood, sắp tới Netflix sẽ ra mắt A Tourist's Guide To Love, một bộ phim hài, lãng mạn lấy bối cảnh ở Việt Nam. Qua trailer phim, khán giả có thể bắt gặp các địa danh nổi tiếng như sông Thu Bồn ở Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, chợ Bến Thành... Phim có sự góp mặt của NSƯT Lê Thiện bên cạnh dàn diễn viên chính Rachael Leigh Cook, Scott Ly, sẽ lên sóng vào ngày 21/4.