Nghệ sĩ Hồng Đào xuất hiện trong loạt phim đang hot toàn cầu

TPO - Trong tập 8 series nổi đình nổi đám hiện nay "Beef", khán giả Việt Nam thích thú khi bất ngờ gặp được gương mặt thân quen nghệ sĩ Hồng Đào trong vai mẹ của nữ chính.

Beef (tựa Việt: Bất hòa) là tác phẩm truyền hình gốc của Netflix, được thực hiện bởi hãng phim A24, đang được ví von là Everything Everywhere All At Once phiên bản truyền hình khi khắc họa đời sống của người nhập cư châu Á tại Mỹ.

Phim kể về mối thâm thù giữa hai nhân vật chính gốc Á là Danny Cho (Steven Yeun) và Amy Lau (Ali Wong), một người là chủ thầu xây dựng nhỏ lẻ, người còn lại chủ doanh nghiệp cây cảnh. Cả hai đều đang phải vật lộn với cuộc sống thiếu hạnh phúc, đã vô tình đụng độ nhau khi đang lái ôtô trong trạng thái giận giữ và trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau.

Trong tập 8 loạt phim, diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong vai Hanh Trinh Lau, mẹ nữ chính. Trong cảnh quay, nhân vật của Hồng Đào nấu món canh chua cho chồng và con gái cùng ăn, từ đó bắt đầu cuộc trò chuyện gia đình, hé lộ những thương tổn quan trọng trong cuộc sống của Amy Lau.

Đây cũng là lần đầu Amy Lau về thăm bố mẹ ruột sau hai năm cắt đứt liên lạc. Xung đột quan điểm bùng phát khi ông Lau trách cứ con gái về việc này, còn bà Lau dường như không muốn đổ thêm dầu vào lửa, bà tránh nói chuyện thẳng thắn về mối bất hòa đã ngầm tồn tại trong gia đình trong nhiều năm.

Phân đoạn hồi tưởng của Amy cho biết quá khứ đầy bất hòa và khó khăn của bố mẹ cô trong thời gian đầu tìm đường trang trải cuộc sống mới ở Mỹ. Việc vô tình biết được sự ra đời của mình là nằm ngoài ý muốn đã tác động lớn đến tâm lý Amy và là nguyên nhân khiến cô cắt đứt với gia đình.

"Nói ra cảm xúc của mình cũng giống như than phiền vậy", lời của bà Hanh Trinh nói với Amy trong bữa ăn.

Bà còn khuyên cô: "Khi già đi, con sẽ nhận ra nếu cứ nhìn lại, con sẽ sụp đổ. Dù chuyện gì xảy ra hãy để nó lại phía sau".

Qua đó có thể thấy được những biến chứng tâm lý của Amy phần nào xuất phát từ sự chịu đựng, kìm nén cảm xúc dẫn đến những thương tổn không thể chữa lành từ thời niên thiếu. Như lời cô nói với mẹ: "Bên trong mẹ là nhiều thế hệ của những quyết định sai lầm".

Dù thời lượng lên hình không nhiều, vai diễn của diễn viên Hồng Đào có vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển tâm lý của nhân vật chính.

Sự xuất hiện Hồng Đào cùng món canh chua đã để lại ấn tượng lớn với khán giả Việt. Nữ nghệ sĩ cũng đã chia sẻ một số hình ảnh trên trường quay cùng các bạn diễn.

Beef hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách toàn cầu, tính ở tuần thứ 15 của năm 2023. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt đến 99% điểm "cà chua tươi" từ giới phê bình.

Nghệ sĩ Hồng Đào sinh năm 1962, được biết đến là một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TPHCM thập niên 1990 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân... Hiện nữ nghệ sĩ sống ở Mỹ cùng hai con gái.