Tinh chất Vitamin K Usolab - Sức mạnh phục hồi da thế hệ mới

Vitamin K, một thành phần quan trọng trong chăm sóc da, đang trở thành xu hướng làm đẹp mới. Sản phẩm K Ampoule của Usolab được chiết xuất từ vitamin K với công thức đặc biệt, mang lại khả năng phục hồi da vượt trội. Tinh chất K Ampoule không chỉ giúp giảm thiểu sự xuất hiện của các vết thâm, làm sáng da mà còn hỗ trợ tái tạo da, đem lại làn da khỏe mạnh, căng bóng.

Vitamin K được biết đến là một nhóm vitamin tan trong chất béo, bao gồm K1 (phylloquinone) có nhiều trong rau xanh và K2 (menaquinone) có trong thực phẩm lên men và sản phẩm động vật. Đây là vi chất quan trọng giúp cơ thể tổng hợp protein cần thiết cho quá trình đông máu, ngăn ngừa xuất huyết và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, vitamin K còn giúp gắn kết canxi vào xương, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương ở người lớn tuổi.

Đối với làn da, Vitamin K có vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh nhờ khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu và làm lành tổn thương. Bên cạnh đó, vitamin K còn hỗ trợ cải thiện tình trạng da bị giãn mao mạch, tĩnh mạch mạng nhện và thậm chí giúp làm dịu viêm da. Nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen gián tiếp, vitamin K cũng góp phần giữ cho làn da săn chắc và đàn hồi, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Drugs in Dermatology chỉ ra rằng kem chứa vitamin K hỗ trợ giảm đỏ, giảm sưng và phục hồi da sau các thủ thuật thẩm mỹ như laser hoặc tiêm filler. Công dụng nổi bật của Vitamin K đã thúc đẩy thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc Usolab nghiên cứu và ra mắt sản phẩm Tinh chất Vitamin K - Phục hồi da thế hệ mới dành cho những người yêu cái đẹp đang tìm kiếm phương pháp hỗ trợ chăm sóc da hiệu quả và an toàn.

Sản phẩm K Ampoule của Usolab: Công thức đột phá

Bio Premium K Ampoule là sản phẩm tinh chất vitamin K của thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc Usolab, được nghiên cứu và phát triển nhằm mang lại giải pháp hỗ trợ phục hồi và bảo vệ da tối ưu. Theo công bố từ Usolab Việt Nam, sản phẩm chứa hàm lượng vitamin K cao, được ứng dụng công nghệ Exosome độc quyền thực vật được chiết xuất từ centella (tinh chất rau má) mang đến hiệu quả hỗ trợ làm dịu, giảm đỏ; giảm tình trạng kích ứng da khi chịu tác động từ yếu tố bên ngoài, đặc biệt là dành cho làn da tổn thương sau điều trị.

Usolab Việt Nam đã tạo ra bước đột phá khi ứng dụng công thức kết hợp phức hợp K1-K3-Ceramide có hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ giảm đỏ, giảm bầm tím cùng Vitamin B5 (Panthenol) nổi tiếng với khả năng làm dịu và cấp ẩm sâu, chiết xuất rau má (Centella Asiatica) hỗ trợ kháng viêm, đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương. Đặc biệt, thành phần rễ cam thảo có trong sản phẩm K Ampoule được nghiên cứu chứng minh giàu chất chống oxy hóa và flavonoid giúp làm sáng da, giảm thâm sạm, mang đến làn da đều màu và khỏe mạnh.

Bio Premium K Ampoule gây ấn tượng cho người dùng bởi texture đặc biệt. Kết cấu tinh chất lỏng, thấm nhanh phù hợp với mọi loại da đặc biệt là cho da yếu, da nhạy cảm, da nhiễm corticoid cần phục hồi hoặc sau các thủ thuật da liễu như peel, meso, laser,...

Ngọc Anh (30 tuổi, TP.HCM) – "Da mình rất nhạy cảm, dễ đỏ và kích ứng, nhất là sau khi dùng treatment. Nhưng từ khi sử dụng K Ampoule, tình trạng đỏ da giảm hẳn, da cũng đỡ khô hơn. Thấm nhanh, không nhờn dính, rất đáng để đầu tư!"

Hồng Nhung (35 tuổi, Đà Nẵng) – "Ban đầu mình không kỳ vọng nhiều, nhưng thật sự bất ngờ! Chỉ sau vài ngày, những vết đỏ trên da dịu hẳn, sờ lên cảm giác mềm mịn hơn rất nhiều. Mình sẽ tiếp tục dùng lâu dài."

Với những phản hồi tích cực từ người dùng đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, Bio Premium K Ampoule được nhiều khách hàng lựa chọn là giải pháp phục hồi da hiệu quả thế hệ mới, an toàn và lành tính, giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

