Tình cảnh khiến diễn viên Tuấn Kiệt bất lực kêu cứu

Trạch Dương
TPO - Theo bác sĩ chuyên khoa, Mạc Gia Từ - vợ của diễn viên Hải Tuấn Kiệt - được chẩn đoán suy gan cấp tính, căn bệnh có tốc độ tiến triển nhanh và nguy cơ tử vong cao. Tình hình hiện được đánh giá là “vô cùng nguy cấp”, bác sĩ cảnh báo bệnh nhân chỉ sống chưa đầy một tháng nếu không được ghép gan kịp thời.

Ngày 10/11, HK01 tiếp tục cập nhật vụ diễn viên Hải Tuấn Kiệt khóc lóc cầu cứu. Bác sĩ Ngô Hạo, chuyên khoa tiêu hóa - gan mật chia sẻ với HK01 rằng suy gan cấp tính là một trong những căn bệnh có diễn tiến nhanh và nguy cơ tử vong cao nhất hiện nay. Tình hình khiến anh phải bất lực cầu cứu.

Bác sĩ khẳng định thuật ngữ xơ gan cấp tính mà Hải Tuấn Kiệt nhắc đến trong video cầu cứu là chưa đúng. Tình trạng nam diễn viên mô tả về vợ chính xác là biểu hiện của suy gan cấp tính, nghĩa là gan mất hoàn toàn chức năng trong thời gian ngắn. Dù được ghép gan kịp thời, thời gian sống sót của người bệnh cũng không kéo dài.

Ông giải thích thêm khi gan dần ngừng hoạt động, bệnh nhân xuất hiện hàng loạt dấu hiệu nguy hiểm như vàng da, phù nề, rối loạn tri giác, nhanh chóng rơi vào hôn mê. Ở giai đoạn sớm, các triệu chứng có thể chỉ là chán ăn, chướng bụng, rối loạn giấc ngủ, nói năng không mạch lạc hoặc mất phối hợp vận động, nhưng bệnh thường diễn biến rất nhanh.

image-2-47.jpg
Hải Tuấn Kiệt và vợ Mạc Gia Từ trong lễ cưới năm 2017.

"Tại Hong Kong, Trung Quốc, nguyên nhân phổ biến nhất của suy gan cấp là do virus viêm gan B bùng phát. Ngoài ra, rượu, thuốc hóa trị, thuốc ức chế miễn dịch, hoặc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cũng có thể kích hoạt phản ứng gây suy gan cấp tính”.

Việc vợ của Hải Tuấn Kiệt được chuyển từ Bệnh viện Queen Mary (Hong Kong, Trung Quốc) sang Bệnh viện Trung Sơn (Quảng Châu) là điều hiếm khi xảy ra. Chuyên gia nhận định bệnh viện Queen Mary là trung tâm ghép gan hàng đầu và đủ năng lực điều trị toàn diện. Bác sĩ nói "chưa từng nghe trường hợp phải chuyển sang Trung Quốc đại lục để tiếp tục điều trị".

Tình hình của vợ nam diễn viên vì vậy được đánh giá là “vô cùng nguy cấp”. Ngay cả với các biện pháp hỗ trợ y khoa hiện đại, bác sĩ Ngô Hạo cho biết nếu gan đã mất hoàn toàn chức năng, y học hiện nay không thể thay thế hoàn toàn bằng phương pháp nhân tạo. Bệnh nhân hiếm khi sống được quá một tháng nếu không ghép gan kịp thời.”

Nguồn tin từ HK01 cho biết thêm Mạc Gia Từ được chẩn đoán suy gan cấp vào đầu tháng 11, hiện đã được chuyển sang điều trị tại Quảng Châu để chờ ca ghép gan. Ca phẫu thuật ước tính cần tới 1,5 triệu HKD (gần 4,6 tỷ đồng).

Tài tử 52 tuổi đã vay mượn được khoảng 700.000 HKD, nhưng số tiền còn lại vượt quá khả năng của gia đình. Vài ngày qua, anh cùng bạn bè, đồng nghiệp huy động sự giúp đỡ từ công chúng để vợ có thể phẫu thuật kịp thời.

Trong video cầu cứu khán giả tối 8/11, Hải Tuấn Kiệt lộ vẻ tiều tụy, liên tục khóc, giọng run rẩy vì tuyệt vọng. Anh nói rằng tình trạng của vợ đang vô cùng nguy kịch, các bác sĩ cho biết hai ngày tới là giai đoạn then chốt để quyết định sự sống còn.

"Tôi là Hải Tuấn Kiệt, tôi không phải là kẻ lừa đảo. Tôi sẽ có bằng chứng để chứng minh điều đó với mọi người sau. Tôi hy vọng mọi người giúp đỡ hết sức có thể. Cảm ơn vì đã lắng nghe", Hải Tuấn Kiệt nói.

Trạch Dương
