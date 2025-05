Tin mới vụ thi thể phụ nữ quấn trong tấm chăn bỏ bên đường

TPO - Ngày 27/5, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra, làm rõ một trường hợp tử vong. Thi thể nạn nhân vừa được người dân phát hiện trên địa bàn.

Nạn nhân là bà N.T.C.T. (SN 1962), ngụ tại căn nhà trong con hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/5, người dân địa phương thấy tấm chăn bị vứt bỏ nên đến kiểm tra thì phát hiện bên trong là một thi thể phụ nữ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt phối hợp với tổ địa bàn Bình Thạnh, Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tiến hành trích xuất camera quanh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông ôm thi thể nạn nhân vội vàng tháo chạy ra đường vào rạng sáng cùng ngày. Qua xác minh, nạn nhân là bà T., còn người ôm thi thể ra đường là ông N.N.C. (SN 1998, con của bà T.).

Làm việc với cơ quan công an, ông C. khai tối 24/5, khi đi làm về thì phát hiện mẹ tử vong. Do không biết gọi ai để hỗ trợ nên khoảng 2h ngày 25/5, ông C. quấn thi thể mẹ vào chăn rồi đem bỏ ngoài đường. Sau đó, ông C. đi làm như bình thường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà T. bị bệnh nằm một chỗ trong thời gian dài và tử vong do bệnh lý. Còn ông C. có biểu hiện tâm lý không ổn định.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.