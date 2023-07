Tin mới vụ người phụ nữ bán cá nghi bị cắt cổ ở Bình Dương

TPO - Dù được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên nữ nạn nhân đã tử vong. Bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm là người yêu cũ của nạn nhân.

Tối 28/7, nguồn tin Tiền Phong cho biết, liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại, bước đầu cơ quan công an xác định nghi can tên H. là người yêu cũ của nạn nhân. Hiện tại, công an đang truy bắt kẻ tình nghi để điều tra.

Tối cùng ngày, thông tin từ cơ quan công an cho biết, nạn nhân M.T.L (35 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) đã tử vong. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, giữa nạn nhân và nghi phạm có quan hệ tình cảm yêu đương. Do mâu thuẫn tình cảm, hai người chia tay, song người đàn ông muốn níu kéo nhưng bất thành và xảy ra vụ việc.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 17h chiều cùng ngày, chị L. đang ở trong ki ốt bán cá trên đường D1 (phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xuất hiện hai người đàn ông.

Sau đó, một người đàn ông đi đến nói chuyện một lúc thì bất ngờ dùng hung khí tấn công chị L. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân bị một vết cắt sâu ở vùng cổ, đứt động mạch chủ, mất máu dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, người đàn ông nhanh chóng ra xe tẩu thoát, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.