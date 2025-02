Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu ở Lạng Sơn

TPO - Sau khoảng 16 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu sắt xuống sông Thương (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Theo báo cáo của UBND huyện Chi Lăng, rạng sáng ngày 7/2, đã tìm thấy thi thể ông Lâm Văn Ph (SN 1988), trú thôn Phương Đông xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trên dòng sông Thương thuộc địa bàn huyện Chi Lăng.

Trước đó vào khoảng 8h20' ngày 6/2, trong thời tiết mưa phùn, rét buốt, người dân địa phương hoảng hốt phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường nhảy từ cầu đường sắt bắc qua sông Thương, thuộc địa phận khu Chiến Thắng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Thấy người này mất tích dưới dòng nước nên người dân tri hô tìm kiếm và thông báo đến lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động một xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an thị trấn Chi Lăng, lực lượng dân quân, an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm.

Sau khoảng 16 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể ông Ph trên sông Thương cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km. Hiện nay, đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.