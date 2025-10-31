Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tierra Diamond nâng tầm hình ảnh thương hiệu Việt tại diễn đàn thương mại 'Made for Trade'

P.V

Sự kiện là một phần trong chuỗi “Made For Trade Live” – diễn đàn toàn cầu do DMCC triển khai thường niên, quy tụ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia từ nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế.

Phiên thảo luận tại Việt Nam tập trung vào chủ đề “TP. Hồ Chí Minh – động lực tăng trưởng của Việt Nam và cầu nối hội nhập quốc tế”, đồng thời làm rõ tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa UAE và Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác kinh tế song phương.

image001-7220.png
Tierra Diamond đại diện doanh nghiệp kim cương thiên nhiên Việt Nam tham gia toạ đàm Made For Trade do DMCC tổ chức

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp kim hoàn đang phát triển mạnh mẽ, chị Mai Trang – Giám đốc Thương hiệu của Tierra Diamond - đã chia sẻ nhiều quan điểm về sự phát triển của ngành kim cương thiên nhiên Việt Nam và những cơ hội hợp tác quốc tế tại Dubai, thông qua hệ sinh thái thương mại toàn cầu của DMCC.

Theo chị Mai Trang, CEPA mang đến bước ngoặt cho doanh nghiệp Việt khi cho phép xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh mang thương hiệu riêng, thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu, qua đó nâng cao giá trị và khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia. Riêng với Tierra, hiệp định này mở ra cơ hội đưa trang sức kim cương Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, đáp ứng chuẩn mực toàn cầu về chất lượng và thiết kế.

image003-3956.jpg
Chị Mai Trang đại diện Tierra Diamond chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về tiềm năng hội nhập của tổng lực kim hoàn Việt Nam nói chung và Tierra nói riêng

Không chỉ đại diện cho ngành kim cương Việt Nam tại diễn đàn đa quốc gia, Tierra Diamond còn chia sẻ câu chuyện của một thương hiệu tiên phong kết hợp kỹ nghệ chế tác Việt với tư duy toàn cầu. Doanh nghiệp định hướng phát triển theo mô hình “customization at scale” – năng lực cá nhân hóa thiết kế ở quy mô lớn, dựa trên quy trình sản xuất khép kín, đội ngũ thiết kế nội bộ tài năng và nền tảng số hóa toàn diện.

Nhờ đó, mỗi sản phẩm của Tierra không chỉ đạt chuẩn quốc tế về chất lượng mà còn phản ánh câu chuyện và tinh thần Việt Nam, thể hiện sự giao thoa giữa di sản văn hóa và thẩm mỹ đương đại. Vượt lên trên mục tiêu xuất khẩu trang sức cao cấp, Tierra hướng đến lan tỏa nét đẹp văn hóa, tinh thần sáng tạo và tay nghề thủ công thượng hạng của người Việt đến với bạn bè quốc tế.

“Nếu Singapore nổi bật với cấu trúc, Hong Kong mạnh về tài chính và London gắn liền với di sản, thì Dubai mang đến toàn bộ các khả năng để hiện thực hóa mọi cơ hội. Với Tierra, DMCC không chỉ là nơi kết nối kinh doanh, mà còn là bệ phóng giúp thương hiệu Việt bước ra thế giới bằng ngôn ngữ của sự tinh tế và sáng tạo.” – chị Mai Trang chia sẻ.

DMCC là khu thương mại tự do lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 26.000 doanh nghiệp thành viên đến từ 180 quốc gia, đóng góp 15% tổng vốn FDI của Dubai. Trung tâm này đồng thời là nơi đặt trụ sở của Dubai Diamond Exchange (DDE) – sàn giao dịch kim cương vật lý lớn nhất thế giới, cùng các cụm ngành chiến lược như vàng, đá quý, cà phê, trà, nông sản và năng lượng.

image005-7253.jpg
Toạ đàm là cơ hội để Tierra Diamond gặp gỡ các đại diện từ DMCC, mở ra thêm nhiều cơ hội cộng tác đáng mong đợi trong tương lai.

Trong tương lai, nếu có cơ hội hợp tác cùng DMCC, Tierra Diamond sẽ có thể kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu, từ nhà cung cấp, trung tâm kiểm định, logistics đến đối tác thương mại quốc tế, giúp tối ưu chi phí, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành.

Sự hiện diện của Tierra tại sự kiện khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong hành trình hội nhập chuỗi giá trị hàng xa xỉ toàn cầu, được đánh giá cao về tiềm năng vươn tầm quốc tế.

Made For Trade Live không chỉ là một diễn đàn thương mại, mà còn là dấu mốc biểu tượng trong hành trình quốc tế hóa của Tierra Diamond – minh chứng cho vị thế doanh nghiệp Việt trong ngành kim cương thiên nhiên, và rộng hơn là năng lực sáng tạo, hội nhập của ngành trang sức Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

P.V
#Tierra Diamond #Made for Trade #kim cương Việt #hội nhập quốc tế #thương hiệu Việt

Cùng chuyên mục