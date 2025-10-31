Tierra Diamond nâng tầm hình ảnh thương hiệu Việt tại diễn đàn thương mại 'Made for Trade'

Sự kiện là một phần trong chuỗi “Made For Trade Live” – diễn đàn toàn cầu do DMCC triển khai thường niên, quy tụ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia từ nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế.

Phiên thảo luận tại Việt Nam tập trung vào chủ đề “TP. Hồ Chí Minh – động lực tăng trưởng của Việt Nam và cầu nối hội nhập quốc tế”, đồng thời làm rõ tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa UAE và Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác kinh tế song phương.

Tierra Diamond đại diện doanh nghiệp kim cương thiên nhiên Việt Nam tham gia toạ đàm Made For Trade do DMCC tổ chức

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp kim hoàn đang phát triển mạnh mẽ, chị Mai Trang – Giám đốc Thương hiệu của Tierra Diamond - đã chia sẻ nhiều quan điểm về sự phát triển của ngành kim cương thiên nhiên Việt Nam và những cơ hội hợp tác quốc tế tại Dubai, thông qua hệ sinh thái thương mại toàn cầu của DMCC.

Theo chị Mai Trang, CEPA mang đến bước ngoặt cho doanh nghiệp Việt khi cho phép xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh mang thương hiệu riêng, thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu, qua đó nâng cao giá trị và khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia. Riêng với Tierra, hiệp định này mở ra cơ hội đưa trang sức kim cương Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, đáp ứng chuẩn mực toàn cầu về chất lượng và thiết kế.

Chị Mai Trang đại diện Tierra Diamond chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về tiềm năng hội nhập của tổng lực kim hoàn Việt Nam nói chung và Tierra nói riêng

Không chỉ đại diện cho ngành kim cương Việt Nam tại diễn đàn đa quốc gia, Tierra Diamond còn chia sẻ câu chuyện của một thương hiệu tiên phong kết hợp kỹ nghệ chế tác Việt với tư duy toàn cầu. Doanh nghiệp định hướng phát triển theo mô hình “customization at scale” – năng lực cá nhân hóa thiết kế ở quy mô lớn, dựa trên quy trình sản xuất khép kín, đội ngũ thiết kế nội bộ tài năng và nền tảng số hóa toàn diện.

Nhờ đó, mỗi sản phẩm của Tierra không chỉ đạt chuẩn quốc tế về chất lượng mà còn phản ánh câu chuyện và tinh thần Việt Nam, thể hiện sự giao thoa giữa di sản văn hóa và thẩm mỹ đương đại. Vượt lên trên mục tiêu xuất khẩu trang sức cao cấp, Tierra hướng đến lan tỏa nét đẹp văn hóa, tinh thần sáng tạo và tay nghề thủ công thượng hạng của người Việt đến với bạn bè quốc tế.

“Nếu Singapore nổi bật với cấu trúc, Hong Kong mạnh về tài chính và London gắn liền với di sản, thì Dubai mang đến toàn bộ các khả năng để hiện thực hóa mọi cơ hội. Với Tierra, DMCC không chỉ là nơi kết nối kinh doanh, mà còn là bệ phóng giúp thương hiệu Việt bước ra thế giới bằng ngôn ngữ của sự tinh tế và sáng tạo.” – chị Mai Trang chia sẻ.

DMCC là khu thương mại tự do lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 26.000 doanh nghiệp thành viên đến từ 180 quốc gia, đóng góp 15% tổng vốn FDI của Dubai. Trung tâm này đồng thời là nơi đặt trụ sở của Dubai Diamond Exchange (DDE) – sàn giao dịch kim cương vật lý lớn nhất thế giới, cùng các cụm ngành chiến lược như vàng, đá quý, cà phê, trà, nông sản và năng lượng.

Toạ đàm là cơ hội để Tierra Diamond gặp gỡ các đại diện từ DMCC, mở ra thêm nhiều cơ hội cộng tác đáng mong đợi trong tương lai.

Trong tương lai, nếu có cơ hội hợp tác cùng DMCC, Tierra Diamond sẽ có thể kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu, từ nhà cung cấp, trung tâm kiểm định, logistics đến đối tác thương mại quốc tế, giúp tối ưu chi phí, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành.

Sự hiện diện của Tierra tại sự kiện khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong hành trình hội nhập chuỗi giá trị hàng xa xỉ toàn cầu, được đánh giá cao về tiềm năng vươn tầm quốc tế.

Made For Trade Live không chỉ là một diễn đàn thương mại, mà còn là dấu mốc biểu tượng trong hành trình quốc tế hóa của Tierra Diamond – minh chứng cho vị thế doanh nghiệp Việt trong ngành kim cương thiên nhiên, và rộng hơn là năng lực sáng tạo, hội nhập của ngành trang sức Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.