Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai tại UEB: Hướng tới đào tạo nhân lực chất lượng cao, hội nhập

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đang từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 theo tinh thần của Kết luận 91 và Nghị quyết 21 của Trung ương.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế (UEB), các giải pháp để thực hiện mục tiêu này xoay quanh các trụ cột chính: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ; giảng dạy bằng tiếng Anh; xây dựng môi trường học tập quốc tế; khuyến khích văn hóa sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu .

Với định hướng đào tạo gắn với thực tiễn và sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo, UEB các năm qua đã quy định chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tiếng Anh của sinh viên cần đạt tối thiểu mức B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Chuẩn đầu ra này tương đương với bậc 4 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP), hoặc tương đương với IELTS 5.5…

Giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy tại UEB.

Để đạt được mục tiêu này, UEB chú trọng rèn luyện, nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ cho sinh viên thông qua các học phần tiếng Anh đến cấp độ B2 trong chương trình đào tạo.

Tính đến năm 2025, tổng số tín chỉ của từng chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh chiếm tỷ lệ gần 30%, trong đó tập trung vào đào tạo tiếng Anh trong các học phần thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành.

Thành quả này có được nhờ sự phát triển chương trình đào tạo theo hướng chuẩn quốc tế của nhà trường và đặc biệt là đội ngũ giảng viên chất lượng cao với 71,3% có học hàm, học vị là Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư. Tỷ lệ giảng viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh chiếm hơn 73% (có chứng chỉ IELTS >=6.5 hoặc tương đương trở lên), 71% giảng viên của UEB đều có ít nhất một bậc được đào tạo ở nước ngoài và trong số đó có nhiều giảng viên tốt nghiệp từ những quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu như Anh, Úc, Nhật Bản, Mỹ…

UEB cũng chú trọng mời các diễn giả là nhà khoa học, giảng viên, doanh nhân, chuyên gia có uy tín từ khắp nơi trên thế giới, đến giảng dạy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực chiến trong các học phần, hội thảo, workshop. Tất cả các học phần chuyên ngành đều có các chuyên gia thực tiễn tham gia giảng dạy trong đó có 20% là các chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh đó, sinh viên UEB có nhiều cơ hội tham gia các hội thảo, diễn đàn kinh tế quốc tế với các đối tác đến từ các quốc gia và khu vực như EU, Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, UK, Hàn Quốc… Những sự kiện này không chỉ giúp sinh viên cập nhật kiến thức, mà còn tạo cơ hội để giao lưu, học hỏi và kết nối với các nhà nghiên cứu, chuyên gia quốc tế.

Sinh viên UEB tham gia Chương trình UEB Study Tour năm 2025 tại ba quốc gia châu Âu: Bulgaria, Romania và Hy Lạp.

Đặc quyền độc đáo của sinh viên UEB chính là cơ hội học tập quốc tế và trao đổi học kỳ tại gần 60 trường đại học thuộc 16 quốc gia. Tham gia các chương trình này không chỉ giúp sinh viên trải nghiệm các nền giáo dục tiên tiến mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng quan trọng như học tập, giao tiếp, làm việc nhóm và bằng tiếng Anh. Ngoài chương trình trao đổi tín chỉ theo học kỳ, sinh viên UEB còn có thể tham gia chương trình Study Tour - “du học ngắn hạn”. Đây là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường học tập, làm việc quốc tế trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần tại các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Ba Lan, Séc, Đức…

Ngày 21/6 UEB đã chính thức nhận được Chứng nhận ACBSP từ Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Kinh doanh (Accreditation Council for Business Schools and Programs). Bốn Chương trình đào tạo Đại học tại UEB đã được chứng nhận kiểm định ACBSP, bao gồm: Kinh tế Quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán (tương ứng 70% số lượng chương trình đào tạo). Mục tiêu năm 2026 - 2027, UEB sẽ tiếp tục kiểm định ACBSP đủ 100% CTĐT bậc đại học.

UEB đã và đang không ngừng nỗ lực triển khai xây dựng môi trường học tập - giảng dạy quốc tế hoá toàn diện theo đúng Kết luận số 91-KL/TW, đáp ứng các mục tiêu “đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Những quyết tâm và sự nỗ lực này giúp sinh viên UEB không chỉ sở hữu kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn nâng cao khả năng hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới.