Tiên phong trong đổi mới

TP - 72 năm trong chặng đường 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam là một bề dày truyền thống đáng tự hào của các thế hệ người làm báo Tiền Phong.

Kỷ niệm 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2025) là mốc son tiếp nối truyền thống vẻ vang của một trong những tờ báo chính trị – xã hội uy tín hàng đầu Việt Nam, luôn gắn bó mật thiết với phong trào thanh thiếu niên và dòng chảy đời sống đất nước.

Tập thể Báo Tiền Phong

Trải qua hơn bảy thập kỷ, với phương châm “Tiền Phong trong thông tin – Tiên phong trong cuộc sống”, các thế hệ người làm báo Tiền Phong luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến.

Một năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của thế giới bên ngoài: sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đặt ra thách thức trực diện cho người cầm bút; sự thay đổi cách tiếp cận và thụ hưởng thông tin của bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ; cùng sự cạnh tranh không khoan nhượng của mạng xã hội với báo chí trong việc giành thị phần bạn đọc và quảng cáo. Bên cạnh đó, sự thay đổi còn đến từ việc sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự của các cơ quan báo chí. Đây được xem là cuộc “cách mạng bộ máy” của làng báo: nhiều cơ quan báo chí chấm dứt nhiệm vụ, một số được sáp nhập, một số điều chuyển chủ quản. Tựu chung, số lượng cơ quan báo chí giảm, đầu ấn phẩm giảm, bộ máy và nhân sự được tái cấu trúc theo hướng “tinh – gọn – mạnh”.

Những sự thay đổi căn bản và toàn diện đó đôi khi khiến chúng ta bâng khuâng, thậm chí có lúc lo lắng. Nhưng trong khoảnh khắc chững lại ấy, chúng ta có cơ hội bình tâm suy ngẫm: bạn đọc thay đổi; phương thức làm báo và phát hành thông tin thay đổi; kinh tế báo chí thay đổi. Những trang báo nghiêm cẩn, mẫu mực từng được bày trang trọng trên các sạp báo hôm nay không còn đủ sức níu chân độc giả trẻ trước những hình ảnh sống động, giọng nói truyền cảm, âm thanh rộn ràng trên các thiết bị cầm tay.

Câu hỏi day dứt đặt ra cho mỗi nhà báo là: Chúng ta phải làm gì, và làm như thế nào? Thay đổi trong xã hội cũng giống như tiến hoá trong tự nhiên: để tồn tại, để thích nghi, để phát triển. Và chúng ta hiểu rằng báo chí hôm nay bắt buộc phải đổi mới. Nếu muốn Tiền Phong không bị bỏ lại phía sau, chúng ta phải đủ can đảm gác lại những cảm xúc riêng, vượt qua thử thách, làm mới mình và dấn bước trên con đường không hề dễ dàng ấy.

Một hành trình mới chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, có những thử thách chưa từng có tiền lệ. Chỉ khi chúng ta cùng chung chí hướng, giữ trọn niềm tin và hòa nhịp với thời đại, chúng ta mới có thể giữ vững ngọn lửa Tiền Phong - ngọn lửa của lòng trung thành, khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong không bao giờ tắt. Chắc chắn phía trước sẽ là một bầu trời rộng mở hơn, một tương lai tươi sáng hơn đang đón chờ.

Bước vào kỷ nguyên số, báo chí không chỉ đòi hỏi tốc độ và sự chính xác; không chỉ cần những công nghệ hiện đại nhất; mà còn cần bản lĩnh nghề nghiệp, chiều sâu văn hoá, trí tuệ và một tầm nhìn dài hạn. Đó không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim mỗi người làm báo Tiền Phong - luôn tiên phong trong đổi mới.