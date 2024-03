Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc

TPO - Sau hai ngày đồng hành chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An và xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và trao quà tặng gia đình chính sách đã thành công tốt đẹp. Chương trình để lại sự cảm động, ấm áp tình quân dân, tô thắm thêm truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc ta.