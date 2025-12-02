Tiến độ đúng cam kết – nền tảng đưa Maison Grand trở thành lựa chọn an toàn tại Phú Mỹ

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc rõ rệt, trong đó những dự án có tiến độ thi công minh bạch, bám sát cam kết được ghi nhận là nhóm sản phẩm thu hút nhiều sự quan tâm hơn cả. Theo các chuyên gia, sau giai đoạn trầm lắng, người mua có xu hướng ưu tiên những dự án “nhìn thấy bằng mắt”, thay vì phụ thuộc vào kỳ vọng trên giấy như trước.

Nếu trước đây vị trí, tiện ích hay khả năng sinh lời là điểm được cân nhắc đầu tiên, thì hiện nay tiến độ thi công và pháp lý đã trở thành bộ tiêu chí quan trọng nhất đối với khách hàng ở thực. Họ sẵn sàng chờ đợi, đánh giá dự án qua nhiều tháng liên tục để đảm bảo rằng sản phẩm mình lựa chọn có thể hoàn thành đúng hạn bàn giao.

Khảo sát gần đây của một số đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy hơn 75–80% giao dịch thành công thuộc về các dự án có pháp lý ổn định và tiến độ được duy trì theo đúng thông báo. Điều này phản ánh xu hướng chọn nhà theo tiêu chuẩn “an toàn – nhìn thấy – có thể kiểm chứng”.

Tiến độ ổn định củng cố niềm tin giữa bối cảnh thị trường phân hóa

Trong bối cảnh đó, Maison Grand (Phú Mỹ) được nhắc đến như một trong những dự án ghi nhận tiến độ ổn định trong nhiều tháng liên tiếp. Theo quan sát tại công trường cuối tháng 11/2025, cả hai tháp của dự án đều đã bám sát các mốc kỹ thuật quan trọng.

Tại tháp N1, phần mặt ngoài từ tầng 25 xuống tầng 19 đã hoàn tất trát và chuyển sang giai đoạn sơn lót. Bên trong tháp, hệ thống tường ngăn phòng đã thi công xong đến tầng 5; các hạng mục trát – bả từ tầng 11 trở lên đang được triển khai với nhịp độ nhanh hơn để chuẩn bị cho bước hoàn thiện cơ bản.

Tại tháp N2, khối lượng trát mặt ngoài khu vực tầng 19–25 đạt hơn nửa khối lượng; phần bả được thực hiện song song nhằm rút ngắn thời gian. Bên trong, các tầng từ tum đến tầng 15 về cơ bản đã hoàn thiện phần xây tường. Ở những tầng dưới, các tổ đội đang tiếp tục thi công theo tiến độ ổn định đã đề ra từ đầu quý.

Maison Grand đang triển khai đồng bộ hai tháp, bám sát các mốc kỹ thuật quan trọng để hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý II/2026 như đã công bố.

Theo ghi nhận thực tế, các ca thi công được chia đều trong ngày nhằm không bị gián đoạn nhịp triển khai. Máy móc cơ giới vận hành liên tục, cùng hệ thống giám sát an toàn lao động được duy trì nghiêm ngặt.

Đại diện Tumys Homes cho biết: “Maison Grand được triển khai với tinh thần làm thật. Mỗi mốc tiến độ đều được kiểm soát theo nhiều lớp, đảm bảo từng giai đoạn hoàn thiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Mục tiêu của chúng tôi là bàn giao vào quý II/2026 như đã công bố”. Theo chủ đầu tư, dự án áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng đa lớp, trong đó mỗi công đoạn – từ mặt ngoài, lõi bên trong đến cơ điện – đều trải qua kiểm tra trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Việc tổ chức thi công song song theo tầng được xem là yếu tố quan trọng giúp dự án duy trì tiến độ trong bối cảnh cuối năm thường nhiều biến động.

Sức hút từ nhóm khách hàng chuyên gia tại Phú Mỹ

Phú Mỹ đang đón lượng lớn chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp Phú Mỹ 1–3 và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải. Với nhóm khách hàng này, tiến độ là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định xuống tiền, bởi họ ưu tiên các dự án có thể đưa vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê sớm. Theo đơn vị phân phối, thời gian gần đây nhiều khách hàng đã tới trực tiếp Nhà điều hành dự án Maison Grand để quan sát tiến độ thay đổi từng tuần, kết hợp xem căn hộ mẫu và tìm hiểu về thời điểm hoàn thiện tiện ích.

Nhiều khách hàng đến trực tiếp Nhà điều hành dự án Maison Grand để theo dõi tiến độ từng tuần và trải nghiệm căn hộ mẫu.

Với tiến độ trong tháng 11/2025 đạt nhiều mốc quan trọng, Maison Grand đang cho thấy sự chủ động trong việc duy trì kế hoạch thi công. Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, sự nghiêm túc trong triển khai giúp dự án trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng ở thực và đầu tư dài hạn.

Chủ đầu tư cho biết dự án sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ định kỳ, đồng thời mở cửa căn hộ mẫu ngay tại công trường để khách hàng dễ dàng theo dõi chất lượng triển khai. Việc minh bạch hóa tiến độ được xem là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin và tạo dựng sự ổn định cho dự án trong giai đoạn hoàn thiện.