Thương vụ hoán đổi nợ có thể khiến Hải Phát 'bốc hơi' trăm tỷ

TPO - Công ty CP Đầu tư Hải Phát sẽ hoán đổi 212 tỷ đồng nợ vay thành 21,2 triệu cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân. Hiện, cổ phiếu HQC chỉ giao dịch quanh vùng giá 3.800 đồng/cổ phiếu. Nếu việc hoán đổi thành công, tính theo giá thị trường hiện tại, Đầu tư Hải Phát sẽ lỗ ngay 62% so với giá trị khoản nợ vay, tương ứng lỗ 131,44 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) thông qua chủ trương hoán đổi khoản nợ phải thu tại Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) thành cổ phiếu.

Theo đó, HPX sẽ hoán đổi 212 tỷ đồng nợ vay thành 21,2 triệu cổ phiếu HQC và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư Hải Phát quyết định thời điểm thực hiện. Cổ phiếu hoán đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Đáng chú ý, tính tới ngày 1/8, cổ phiếu HQC chỉ giao dịch quanh vùng giá 3.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị thị trường của 21,2 triệu cổ phiếu HQC là 80,56 tỷ đồng. Như vậy, nếu việc hoán đổi thành công, tính theo giá thị trường hiện tại, Đầu tư Hải Phát sẽ lỗ ngay 62% so với giá trị khoản nợ vay, tương ứng lỗ hơn 131 tỷ đồng.

Trước đó, HPX đã hợp tác với Hoàng Quân để thực hiện dự án 198 ha Hàm Tiến (tỉnh Bình Thuận cũ) với tổng mức đầu tư 9.831 tỷ đồng, thời gian hoàn thành từ 2018 - 2024 và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ 2020 với 1.800 tỷ đồng.

Khi đó, lãnh đạo HPX cho biết đây là bước đi đầu tiên trong việc liên doanh của Hải Phát và kỳ vọng thời gian tới có nhiều hợp tác hơn khi có đại diện của Hải Phát tham gia vào Ban Tổng Giám đốc HQC.

Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân sẽ được HPX hoán đổi 212 tỷ đồng nợ vay thành 21,2 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông mới đây, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC - cho biết, hiện cả Hoàng Quân và Hải Phát đã thống nhất tạm dừng triển khai dự án này. Tuy nhiên, hai bên vẫn giữ liên kết và sẽ tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.

Quý II năm nay, HQC có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 22 tỷ đồng nhưng khoản giảm trừ doanh thu tới gần 33 tỷ đồng. Do đó, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu thuần âm 10,83 tỷ đồng, giảm 15,86 tỷ đồng so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 tỷ đồng, giảm gần 54% so với cùng kỳ.

Lý giải nguyên nhân doanh thu giảm, Địa ốc Hoàng Quân cho biết do một số khách hàng không có khả năng thanh toán các đợt tiếp theo nên công ty đồng ý thanh lý trả hàng để bán lại cho khách hàng khác với giá cao hơn.

Bên cạnh kinh doanh dưới giá vốn, Địa ốc Hoàng Quân còn ghi nhận doanh thu tài chính nhưng không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, công ty chỉ thoát lỗ nhờ hạch toán lợi nhuận khác tăng đột biến

Luỹ kế trong nửa đầu năm nay, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu đạt hơn 38 tỷ đồng (tăng 4,6% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng (giảm gần 35% so với cùng kỳ).

Tính tới ngày 30/6, tổng tài sản của Địa ốc Hoàng Quân giảm 2,2% so với đầu năm về 9.875 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Địa ốc Hoàng Quân giảm 0,9% so với đầu năm về mức gần 1.730 tỷ đồng và bằng 32% tổng vốn chủ sở hữu.

Trong khi đó, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 2.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 137 tỷ đồng trong năm nay. Kết thúc quý II, HPX đạt lợi nhuận sau thuế hơn 35 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Theo giải trình của Hải Phát, lợi nhuận sau thuế quý II tăng mạnh là do doanh thu của các công ty con tăng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng.