Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các báo cáo kinh tế - xã hội

Trường Phong
TPO - Sáng 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026; báo cáo tình hình ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025, thực hiện kế hoạch đầu tư công, ngân sách nhà nước 2021-2025, dự kiến ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2026, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

tienphong-39thutuong.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn, hoạt động yêu nước, đặc biệt là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức thành công, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng, góp phần quan trọng để đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, cả nước đã khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (trên 334 nghìn căn nhà), về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh với tổng kinh phí gần 11 nghìn tỷ đồng...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3-8,5% gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết "bộ tứ trụ cột"…

Theo đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện, được người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng, đánh giá cao, tích cực tham gia. Tuy nhiên, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn rất thách thức, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm để tiếp tục phấn đấu đạt và vượt; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nỗ lực đạt tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3-8,5%.

Hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành, tổ chức triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa; tổ chức lễ khai giảng năm học mới; chuẩn bị phục vụ tốt Hội nghị Trung ương và Kỳ họp Quốc hội…

Cho ý kiến vào các báo cáo về ngân sách nhà nước và đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu và tăng cường tiết kiệm chi; mục tiêu mới, yêu cầu mới trong đầu tư công giai đoạn tới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đặc biệt là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí, tập trung cho các dự án mang tính chất "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái".

Trường Phong
