Thường trực Ban Bí thư: Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp quá trình xử lý vi phạm giao thông

TPO - “Mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông…” - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu.

Sáng 6/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an (thành phố Hà Nội) đến Hội trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tới các huyện.

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì Hội nghị.

Nghiên cứu giải pháp sắp xếp giờ làm việc, học tập

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh con người, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với bảo đảm TTATGT. Năm 2003, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 22 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT; năm 2012, ban hành Chỉ thị 18 và năm 2023 ban hành Chỉ thị số 23 để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này.

Qua tổng kết đánh giá cho thấy, trong 10 năm qua, các cấp, các ngành đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 18, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình TTATGT qua từng năm, ý thức chấp hành pháp luật giao thông có chuyển biến rõ nét, số người chết, bị thương và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra giảm mạnh.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang quán triệt Chỉ thị số 23. Theo Phó Thủ tướng, tại Chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT với người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông.

Cùng với đó, Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, các tuyến giao thông huyết mạch, đường vành đai, các trục giao thông hướng tâm; kết nối có hiệu quả các loại hình giao thông đường sắt, đường thuỷ nội địa, đường biển, đường hàng không để giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Để khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM, Ban Bí thư yêu cầu phát triển đồng bộ cả công trình giao thông động và giao thông tĩnh, cả trên mặt đất, trên cao và ngầm. Tuân thủ phương án và kế hoạch thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, nhất là lộ trình di dời trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước, các trường đại học cao đẳng, khu công nghiệp... ra ngoài khu vực trung tâm đô thị.

Tập trung nguồn lực phát triển vận tải công cộng gắn với tổ chức giao thông khoa học, siết chặt kỷ cương trật tự đô thị và hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; Có giải pháp sắp xếp giờ làm việc, học tập, kinh doanh phù hợp góp phần giảm ùn tắc giao thông. Thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước, các trường đại học cao đẳng, khu công nghiệp... ra ngoài khu vực trung tâm.

Mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, điều rất đáng ghi nhận qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 18, đó là các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng bộ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, sự đồng thuận trong nhân dân được nâng cao hơn, tăng cường quản lý Nhà nước, đầu tư hạ tầng giao thông, nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình.

Theo bà Trương Thị Mai, gần đây lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng được giao nhiệm vụ đã kiên quyết đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, trung bình mỗi ngày xử lý khoảng 2 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, và tăng cường xử lý phương tiện quá khổ, quá tải, tốc độ… góp phần giảm TNGT so với cùng kỳ. Đây là những chuyển biến mới, tích cực góp phần hình thành văn hóa tham gia giao thông.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Mai cho rằng, trên thực tế việc bảo đảm TTATGT còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đang là nỗi lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân, TNGT giảm chưa thật bền vững, ý thức chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông vẫn còn là vấn đề lâu dài. Bởi, hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn xuất hiện tình trạng vi phạm pháp luật như chạy xe ngược chiều, đua xe trái phép… .

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội vẫn đang là thách thức lớn, ngay cả một số nơi vào một thời điểm vẫn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc…

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, tình hình trên và các số liệu cho thấy chúng ta phải quyết tâm có giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới để đạt được mục tiêu, yêu cầu đối với công tác bảo đảm TTATGT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần và nội dung của chỉ thị và tạo được sự chuyển biến tích cực góp phần mang lại sự bình yên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

“Mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông…”- bà Trương Thị Mai nói và cho biết thêm, cán bộ giữ vị trí càng cao phải càng gương mẫu có như vậy mới có thêm động lực, tạo thêm thuận lợi cho TTATGT đáp ứng được yêu cầu của Đảng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, cũng cần phải tăng cường nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, nhiều kinh nghiệm hay của các nước có thể học tập, nghiên cứu cho thực tiễn Việt Nam.

Ùn tắc giao thông tác động không tốt đến môi trường du lịch Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, qua 10 năm (2012 - 2022) thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. So với 10 năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 37%, giảm 29% số người chết và giảm 44% số người bị thương. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tại Hà Nội và TP.HCM lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh trong điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông chưa được cải thiện nhiều, dẫn đến còn tình trạng ùn tắc, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống của Nhân dân, tác động không tốt đến môi trường du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài và hình ảnh của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Cũng theo lãnh đạo Bộ Công an, ở một số địa phương, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của đảng bộ, chi bộ cơ sở còn chậm, trong đó có các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Bắc Ninh, Hòa Bình, Bình Dương, Nam Định, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Hậu Giang, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Tại một số bộ ngành, như Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông… nhiều chi bộ triển khai mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu.