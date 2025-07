Thực phẩm cực tốt cho người bị bệnh gan, ăn để khỏe và chống ung thư

Xơ gan là hậu quả cuối cùng của quá trình tăng sinh xơ xuất hiện sau các tổn thương gan mạn tính. Những năm gần đây có xu hướng tăng lên do việc nhiễm các virus viêm gan B, C, tình trạng lạm rượu bia và viêm gan nhiễm mỡ liên quan béo phì tăng lên.

1. Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh xơ gan

a. Năng lượng: 30 - 35 Kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

- Cung cấp đủ năng lượng để làm giảm quá trình dị hóa và phân giải protein nội sinh.

- Điều chỉnh riêng tùy mức độ suy dinh dưỡng, hoặc thừa cân béo phì.

b. Chất đạm (protein): 1,2 - 1,5g/kg cân nặng/ngày.

- Bệnh nhân xơ gan còn bù không bị suy dinh dưỡng, lượng protein tiêu thụ khuyến cáo là 1,2g/kg cân nặng/ngày.

- Bệnh nhân xơ gan có tình trạng suy dinh dưỡng hoặc teo cơ nên đảm bảo protein 1,5g/kg cân nặng/ngày.

- Ưu tiên acid amin phân nhánh BCAA (0,25g/kg/ngày) do ít sinh amoniac khi tiêu hóa.

c. Chất béo (lipid): 18-25% tổng năng lượng. Ưu tiên chọn các loại chất béo tốt: chất béo không no có một nối đôi hay nhiều nối đôi. Nên sử dụng acid béo Omega-3 từ cá và các loại hạt.

d. Chất bột đường (glucid):

Cần cung cấp đủ glucid, để đảm bảo dự trữ glycogen ở gan.

e. Vitamin và chất khoáng:

Cung cấp đầy đủ các vitamin đặc biệt A, D, E, K là các vitamin tan trong chất béo có xu hướng giảm trong bệnh xơ gan

Muối <5g/ngày.

Cần cung cấp chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan giúp giảm nguy cơ rối loạn đường huyết, hạn chế hấp thụ amoniac và phòng ngừa táo bón.

Lượng nước trong ngày = lượng nước tiểu 24h ngày hôm trước + dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy...) + 300 – 500ml nước (tùy theo mùa).

g. Bữa ăn và cách chế biến:

Chia nhỏ 4-6 bữa/ngày: để phòng hạ đường huyết đặc biệt ở các thời điểm xa bữa ăn chính vì người bệnh xơ gan có giảm dự trữ glycogen.

Nên có 1 bữa ăn nhẹ lúc tối muộn hỗ trợ giảm sự tiêu thụ protein cơ (khoảng 200 kcal/bữa phụ) không nên ăn quá nhiều vào 1 bữa phụ tránh nguy cơ rối loạn dung nạp glucose và béo phì.

Không nên bỏ bữa, tránh nhịn ăn kéo dài.

Hạn chế chất béo quá nhiều trong một bữa ăn.

Thức ăn nên nấu mềm, nhừ, dễ tiêu hóa.

2. Lời khuyên dinh dưỡng

a. Thực phẩm nên dùng

Thực phẩm giàu acid amin phân nhánh: đậu nành, giá đỗ, rau đay, hạt bí đỏ, sữa bột tách béo, bột đậu tương, cá thu, cá nục, cá hồi, cá mòi, thịt gà …

Nên ăn đa dạng thực phẩm, để cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng :

+ Nhóm chất bột đường : Gạo tẻ, gạo nếp, khoai tây, khoai lang, bánh ngọt, đường mật...

+ Nhóm chất đạm : Thịt bò, sữa, phomat, thịt lợn nạc, cá, sữa đậu nành.

+ Nhóm rau quả tươi, non, mềm: ít xơ sợi cứng.

+ Nhóm chất béo : Dầu thực vật (dầu đậu nành, dầu vừng, dầu hướng dương).

Dùng các thực phẩm giúp nhuận tràng: khoai lang, đu đủ…

Đảm bảo đủ nước để phòng tránh táo bón.

b. Thực phẩm hạn chế dùng, không nên dùng

Thực phẩm xào, rán nhiều chất béo.

Thức ăn chế biến sẵn, nhiều phẩm màu, nhiều chất bảo quản.

Phủ tạng động vât.

Quả gây táo bón: ổi xanh, hồng xiêm…

Thực phẩm lạ dễ gây dị ứng : hải sản, nhộng tằm…

Các chất kích thích: gia vị, rượu, chè, bia, cà phê.

3. Thực đơn mẫu:

a. Thực đơn mẫu 1500Kcal:

Cho bệnh nhân 50kg nhu cầu năng lượng 1500Kcal, Protein 1.2g/kg/ngày

Xơ gan là bệnh gì?

Xơ gan được hiểu là tình trạng gan bị sẹo hoặc gan bước vào giai đoạn muộn của quá trình xơ hóa gây nên bởi nhiều bệnh lý khác như: viêm gan cấp tính, mạn tính, viêm gan do nhiễm độc từ thuốc hoặc viêm gan nhiễm mỡ, ứ mật. Xơ gan có thể gây tổn thương gan không phục hồi, làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan, và đe dọa trực tiếp tới tính mạng người bệnh.

Triệu chứng xơ gan giai đoạn đầu thường không rõ rệt cho đến khi bệnh tiến triển tới giai đoạn muộn. Khi dấu hiệu xơ gan xuất hiện, gan có thể đã bị hạn chế một số chức năng như lọc máu, loại bỏ chất độc, quá trình sản xuất protein, hấp thụ chất béo và vitamin tan trong chất béo.

Nguyên nhân mắc bệnh xơ gan

Bác sĩ Vũ Trường Khanh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, có rất nhiều nguyên nhân gây xơ gan, dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến nhất:

Xơ gan do viêm gan virus: Hiện tại tỷ lệ mắc viêm gan virus B và C ở Việt Nam rất cao. Riêng viêm gan virus B có khoảng 10 triệu người và viêm gan C là khoảng 1 triệu trường hợp. Đây là những nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan tại Việt Nam.

Lạm dụng rượu: Người sử dụng rượu lâu dài có nguy cơ cao mắc bệnh lý xơ gan. Rượu khi được đưa vào cơ thể có khả năng gây tổn hại tới các tế bào gan một cách từ từ. Ban đầu, rượu có thể gây gan nhiễm mỡ, nhưng về lâu dài có thể gây viêm gan mạn tính và cuối cùng là xơ gan, ung thư gan.

Tổn thương gan thoái hóa mỡ không do rượu: thường gặp ở người thừa cân hoặc béo phì, mỡ máu cao, nhiễm mỡ tại gan. có gặp ở những người bị hội chứng chuyển hóa: thừa cân, tăng mỡ máu, tăng đường máu và tăng huyết áp.

Xơ gan tự miễn: do tự cơ thể người bệnh sinh ra kháng thể chống lại tế bào gan của mình gây viêm gan và tiến triển đến xơ gan.

Xơ gan do ứ mật: tiên phát hoặc ứ mật thứ phát do sỏi mật. Đây là trường hợp gan bị ứ đọng do viêm. Việc tắc cả đường mật và mật sẽ gây tác động làm tổn thương tế bào gan dần dần dẫn đến xơ gan.

Xơ gan do lắng đọng đồng tại gan trong bệnh Wilson hoặc lắng đọng sắt tại gan trong bệnh hemochromatosis.

Các dấu hiệu xơ gan cần nhận biết sớm

Xơ gan giai đoạn đầu thường có ít biểu hiện và các dấu hiệu thường không rõ ràng. Ở các giai đoạn sau dấu hiệu xơ gan biểu hiện rõ rệt hơn. Do đó người bệnh cần chú ý để nhận biết được các dấu hiệu xơ gan. Thông thường khi mắc xơ gan, người bệnh sẽ xuất hiện các biểu hiện bao gồm:

Giảm sự thèm ăn

Viêm gan mạn tính hay viêm gan khiến gan xơ hóa đều gây cản trở hoạt động bình thường của gan. Các mô sẹo ngăn chặn dòng chảy của máu qua gan đồng thời làm chậm quá trình xử lý các chất dinh dưỡng, hormone, thuốc, chất độc tại gan. Điều này tác động trực tiếp khiến cơ thể người bệnh chán ăn, giảm cơn thèm ăn.

Đau nhẹ phần trên bên phải của bụng

Đây là dấu hiệu xơ gan khá phổ biến ở người bệnh. Các tổn thương gan dẫn đến viêm, gây ra đau âm ỉ hoặc chỉ thấy tức nặng các vùng xung quanh gan, đặc biệt là phần phía trên bên phải của bụng.

Đau nhẹ phần trên bên phải của bụng có thể là dấu hiệu của xơ gan

Người mệt mỏi thiếu năng lượng

Khi mắc xơ gan, người bệnh giảm sự thèm ăn, thiếu chất dinh dưỡng cộng thêm các cơn đau âm ỉ dẫn tới tình trạng người mệt mỏi.

Sụt cân

Sụt cân là một trong những biểu hiện xơ gan thường gặp. Khi bệnh nhân mệt mỏi và chán ăn dẫn đến việc ăn hàng ngày sẽ ít hơn gây ra giảm cân.

Các triệu chứng khác

Biểu hiện bệnh xơ gan không chỉ sụt cân, ăn không ngon, mệt mỏi, thiếu năng lượng mà người bệnh còn có thể xuất hiện dấu hiệu: đổi màu vàng da và màu mắt; dễ bị bầm tím, chảy máu; ngứa da; nước tiểu sẫm màu; nhầm lẫn và khó tập trung suy nghĩ.

Các biến chứng bệnh xơ gan nguy hiểm khi không cứu chữa kịp thời

Bác sĩ Vũ Trường Khanh cho biết bệnh xơ gan nếu không được kiểm soát và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như:

Tăng áp tĩnh mạch cửa

Nhiệm vụ của tĩnh mạch cửa là vận chuyển máu từ các cơ quan nội tạng như dạ dày, tụy, lá lách, ruột non,… đến gan. Do đó, khi gan bị xơ có thể gây ảnh hưởng tới những tĩnh mạch vận chuyển máu tới bộ phận này đồng thời làm tăng huyết áp ở tĩnh mạch cửa, gây xuất huyết tiêu hóa: nôn ra máu đại tiện phân đen hoặc đại tiện ra máu đỏ và có thể dẫn tới tử vong.

Ung thư gan ( K gan)

Người mắc xơ gan có nguy cơ dẫn tới ung thư gan là rất cao. Theo thống kê của Bộ Y tế, dân số Việt Nam có tỷ lệ mắc bệnh về gan cao, đặc biệt tỷ lệ mắc ung thư gan cao thứ 4 thế giới. Tại Việt Nam k gan là một trong 5 loại ung thư hay gặp nhất, đây là ung thư đứng hàng đầu ở nam giới và đứng hành thứ 5 ở nữ giới.

Trong đó, khoảng 80% tỷ lệ người mắc K gan tiến triển từ bệnh lý xơ gan. Xơ gan giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng, do đó người bệnh xơ gan nên chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ từ 6 – 12 tháng/ lần để kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe của bản thân.

Cổ trướng, phù chân

Khi cơ thể bị tăng áp tĩnh mạch cửa, giảm đạm trong máu có thể gây tích tụ chất lỏng dẫn tới tình trạng phù nề ở chân và bụng (cổ trướng).

Nhiễm trùng

Tình trạng cổ trướng kéo dài có thể sẽ dẫn tới viêm phúc mạc tiên phát do vi khuẩn. Đây là một bệnh nhiễm trùng đặc biệt nguy hại cho cơ thể với các biểu hiện như sốt, đau tức bụng, tiêu lỏng, nôn ói,… Ở một vài trường hợp, xơ gan có thể gây nhiễm trùng máu và viêm phổi cũng có thể xảy ra.

Hội chứng gan – thận (HRS)

Người bệnh mắc xơ gan cổ trướng có thể xuất hiện tình trạng suy thận chức năng với các biểu hiện như: mệt mỏi, buồn nôn, nôn, và có suy thận

Hội chứng gan – phổi (HPS)

Đây là một biến chứng nguy hiểm của sự kết hợp giữa xơ gan, giãn mạch máu trong phổi kèm các bất thường trong trao đổi khí. Những biểu hiện điển hình nhất của tình trạng này là khó thở, thiếu oxy. Tình trạng nặng hơn khi người bệnh đứng thẳng. Do đó, nếu thấy xuất hiện những dấu hiệu xơ gan này, người bệnh cần nhanh chóng tới cơ sở y tế.

Bệnh não do gan

Biểu hiện nhẹ là bệnh nhân khó ngủ, không tập trung, hay quên, bồn chồn kích thích nặng hơn là không định hướng được không gian thời gian: không rõ là mình đang ở đâu, vào khoảng nào trong ngày. Có thể tình trạng nặng là mê sảng và hôn mê.

Vấn đề xương khớp

Ở một vài trường hợp hiếm gặp, xơ gan còn khả năng ảnh hưởng tới xương và làm gia tăng rủi ro mắc các vấn đề xương khớp cho người bệnh.