Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Brunei đảm bảo an ninh lương thực

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí, công nhận chứng chỉ Halal để xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết thỏa thuận thương mại gạo.

Ngày 1/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah cùng đoàn đại biểu cấp cao đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei. Ảnh: Như Ý.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei thời gian qua phát triển mạnh mẽ thông qua triển khai hiệu quả Chương trình hành động 2023-2027. Tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương duy trì thường xuyên. Hợp tác kinh tế phát triển vượt bậc với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm trước, vượt mục tiêu năm 2025; hợp tác an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, Halal, du lịch, giáo dục rất hiệu quả.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục ưu tiên một số trọng tâm sau:

Tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam đề nghị Brunei tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí, công nhận chứng chỉ Halal để xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; sẵn sàng hỗ trợ Brunei đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất Halal, đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết thỏa thuận thương mại gạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei tại cuộc hội kiến. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác biển, nhất là khai thác thủy hải sản, chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Về vấn đề phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Việt Nam luôn coi trọng và đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ trong phòng chống IUU, mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững.

Mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là mở rộng liên kết giữa các cơ sở giáo dục và trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội kiến Quốc vương Brunei. Ảnh: Như Ý.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Brunei đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khai thác thủy hải sản, Halal và giao lưu nhân dân, tin tưởng các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah tại Nhà Quốc hội.

Trao đổi về hợp tác trên kênh nghị viện, Quốc vương Brunei chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam vào tháng 1/2026, cho biết việc cơ quan lập pháp hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đã góp phần đưa quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng trở nên sâu sắc và thiết thực.

Quốc vương đề nghị thời gian tới, cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, trong đó có Hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng lập pháp Brunei thời gian tới, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác nghị viện.