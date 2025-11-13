Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

TPO - Ngày 13/11, tại Đồn Biên phòng Cát Khánh, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc nhanh với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13.

Báo cáo nhanh với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: Bão số 13 đã làm 2 người chết, 8 người bị thương, hơn 71.000 nhà bị sập đổ, hư hỏng và ngập nước. Trong đó 1.086 nhà thiệt hại hoàn toàn; 8.012 nhà bị thiệt hại rất nặng (từ trên 50-70%)… Có 490 trường, trung tâm giáo dục bị ảnh hưởng hư hại ở nhiều mức độ khác nhau; 11 bệnh viện và trung tâm y tế bị thiệt hại nặng. Ước tỉnh tổng thiệt hại khoảng 5.900 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống bão số 13 và thiệt hại do cơn bão gây ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời cũng đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực để tỉnh khắc phục hậu quả.

Sau khi nắm tình hình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chống bão của chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là trong công tác kiên quyết di dân tránh bão an toàn; sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị trong công tác huy động lực lượng giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng đề nghị Gia Lai tỉnh thống kê lại tổng thiệt hại do bão gây ra, để Trung ương có kế hoạch hỗ trợ. Qua đó rà soát, thống kê các trường hợp nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn khiến người dân không có chỗ ở, bắt tay ngay vào xây dựng nhà ở mới cho bà con. Cùng với đó kết hợp sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, Gia Lai cần tập trung quy hoạch, xây dựng lại khu tái định cư mới, giải phóng toàn bộ mặt bằng khu vực ven biển phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ (dọc theo tuyến đường ven biển), từ đó góp phần phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Không những vậy, tỉnh cũng cần rà soát, có kế hoạch khắc phục lại toàn bộ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đặc biệt, Gia Lai cần kế hoạch hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi cũng như tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, không để bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Để làm hiệu quả điều này cần huy động lực lượng vũ trang, thanh niên nhanh chóng giúp các doanh nghiệp giải phóng mặt bằng, khắc phục, xây dựng lại nhà xưởng; các ngân hàng tạo điều kiện cho vay ưu đãi lãi suất, khoanh nợ, giảm nợ; tính toán giảm thuế, giảm phí, lệ phí... để giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính cân đối, đề xuất hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Phía tỉnh cũng tính toán sử dụng nguồn dự phòng để hỗ trợ người dân khắc phục.

Thủ tướng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị tỉnh cần vào cuộc quyết liệt để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025, góp phần hưởng ứng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng diễn ra đầu năm 2026.

Về việc các cơ quan, doanh nghiệp đã bố trí, hỗ trợ 60 tỷ đồng hỗ trợ xã Đề Gi, Thủ tướng yêu cầu sử dụng hiệu quả, đúng quy định số tiền này để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân, triển khai ngay xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân mất nhà hoàn toàn, di dời các hộ dân sống sát biển có nhiều nguy cơ, đồng thời dành quỹ đất ven biển có tiềm năng lớn để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo địa phương sử dụng hiệu quả dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương, cùng với số kinh phí đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương cần tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.