Thủ tướng mong các doanh nhân vượt qua chính mình, vươn ra biển lớn

TPO - Phát biểu tại chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nhân vượt qua chính mình, qua giới hạn của bản thân để phát triển nhanh, mạnh và "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ”.

Chiều 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025). Đây là mô hình tập hợp lực lượng nòng cốt các doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực, nhằm tạo nên một hệ sinh thái hành động hướng tới làm chủ năng lực cốt lõi của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân. Ảnh: Như Ý.

Lập liên minh các nhà sản xuất phụ trợ

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Sovico - nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng ở ngưỡng cửa của đổi mới sáng tạo, với cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu từ khâu thiết kế đến đóng gói kiểm thử. “Thời khắc của Việt Nam đã đến, nếu chúng ta dám làm, dám đi nhanh hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo châu Á”, bà Thảo nói.

Theo bà Thảo, xu hướng phát triển và bùng nổ công nghệ toàn cầu như AI, bán dẫn, drone, AI, fintech, tài sản số đang mở ra dư địa lớn cho thị trường mới nổi của Việt Nam. Để tận dụng cơ hội này, Chủ tịch Sovico kỳ vọng sẽ có sự đồng hành thực chất giữa nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Trên tinh thần đó, bà Thảo đề xuất chọn ra những doanh nghiệp “đầu tàu” ở từng ngách, chịu trách nhiệm chuẩn hóa quy trình, chất lượng, đặt hàng cho hệ sinh thái… Đồng thời, cần tạo dựng hạ tầng quốc gia cho dữ liệu, thử nghiệm để giảm chi phí ban đầu, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận tài nguyên, tăng tốc “thử - sai” và rút ngắn thời gian ra thị trường.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý.

Về phía cơ quan quản lý, bà đề nghị thiết kế cơ chế điều phối công - tư, tháo gỡ vướng mắc và cam kết nguồn lực; ban hành khung pháp lý và sandbox, tài trợ cho nghiên cứu phát triển R&D… “Khi Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, xã hội đồng hành chúng ta sẽ tạo nên một Việt Nam bứt phá tự tin, dẫn dắt”, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Geleximco Vũ Văn Tiền cũng cho rằng, cơ hội đối với Việt Nam là rất lớn nhưng cũng đi cùng với những thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Theo ông, trong lĩnh vực này, phần lớn giá trị gia tăng vẫn nằm ở nước ngoài, tỷ lệ nội địa hóa hạn chế, doanh nghiệp trong nước chủ yếu làm gia công, lắp ráp.

Do đó, giải pháp đột phá được Chủ tịch Geleximco nêu là lập liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam. Tham gia vào liên minh là các doanh nghiệp nội địa, FDI, các viện, trường học cùng hợp tác sản xuất, R&D, chuyển đổi số - xanh. Từ đó tăng tỷ lệ nội địa hóa, chủ động chuỗi cung ứng, chia sẻ nguồn lực, giảm chi phí.

Trước hàng trăm doanh dân, Chủ tịch HĐQT Geleximco nhắn nhủ: “Doanh nhân phải có khát vọng, không có khát vọng không làm gì được. Cái nữa là phải kiến quốc. Nghị quyết 68 đã mở rộng cửa, các doanh nghiệp phải tận dụng để tạo ra các sản phẩm, đóng góp cho đất nước”, ông Tiền nói.

“3 tiên phong”, “2 lớn mạnh” với đội ngũ doanh nhân

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước tinh thần “nói đi đôi với làm” của Ban IV và các doanh nhân khi chỉ thời gian ngắn đã thực hiện được chương trình “Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025”. Theo Thủ tướng, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý.

Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện “3 tiên phong”, “2 lớn mạnh".

Một là, theo Thủ tướng, doanh nghiệp tư nhân cần tiên phong trong góp phần thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm, gắn mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của quốc gia.

Hai là, tiên phong trong phong trào yêu nước thể hiện mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, mỗi năm có một sản phẩm sáng tạo, chứa đựng hàm lượng khoa học công nghệ cao, cân đong đo đếm được, góp phần vào hùng cường thịnh vượng của đất nước.

Thứ ba, Thủ tướng mong muốn các doanh nhân tiên phong trong thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút ra mắt Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Với hai “lớn mạnh”, trước hết, Thủ tướng mong các doanh nhân vượt qua chính mình, qua giới hạn của bản thân để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa. “Càng áp lực càng nỗ lực. Tôi mong doanh nhân lớn mạnh hơn trong giới hạn của bản thân để tiến thẳng vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh”, Thủ tướng nói.

Điều “lớn mạnh” thứ hai mà Thủ tướng muốn là doanh nhân lớn mạnh trong hội nhập quốc tế để cạnh tranh bình đẳng và vươn lên trong chuỗi giá trị khu vực. “Lớn mạnh thì phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ”, Thủ tướng nói.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Chính phủ mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước và giúp đỡ nhân dân.