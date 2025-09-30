Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Thủ tướng: Chi trả kinh phí cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 trước ngày 5/10

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bố trí kế toán trưởng các xã, phường, đặc khu còn thiếu; đăng ký mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 5/10.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện ngày 30/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Công điện nêu, thời gian qua, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại như: 16.009 cơ sở nhà đất cần sắp xếp, 299 xã chưa có xe ô tô, 18 xã chưa mở được tài khoản kho bạc, 32 xã chưa được trả lương tháng 8/2025, nhiều xã chưa bố trí được kế toán trưởng.

Bên cạnh đó, vẫn còn 39.746 người chưa được chi trả kinh phí theo chính sách quy định tại Nghị định 178/2024, Nghị định số 67/2025 của Chính phủ, nhiều nghị định, thông tư do Bộ Tài chính chủ trì còn chậm được ban hành.

309luong5.jpg
Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc nhà nước và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu bố trí kế toán trưởng các xã, phường, đặc khu còn thiếu; đăng ký mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178/2024, Nghị định số 67/2025 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 5/10.

Đồng thời, cần kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí; trang bị xe ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định).

Thủ tướng lưu ý hoàn thành các nghị định, thông tư do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng để ban hành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã ký công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, yêu cầu khẩn trương chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ.

Đồng thời cần xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc cố tình, gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Luân Dũng
