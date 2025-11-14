Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nổ bồn chứa axit ở Lâm Đồng

TPO - Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương điều tra, xử lý vi phạm (nếu có) và rà soát toàn bộ cơ sở sử dụng hóa chất nguy hiểm nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự.

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký ban hành Công điện số 216/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, ở xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường xảy ra tai nạn thương tâm.

Theo Công điện, khoảng 10h15 ngày 9/11, tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm đã xảy ra vụ nổ bồn chứa axit HCl, khiến 2 công nhân tử vong. Nguyên nhân sơ bộ xác định do bồn chứa hóa chất phát nổ trong quá trình công nhân xử lý điểm rò rỉ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng phải tổ chức khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân và đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; tăng cường kiểm tra toàn bộ các cơ sở sử dụng, lưu trữ hóa chất nguy hiểm trên địa bàn. Kết quả điều tra và công tác khắc phục phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/11/2025.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện an toàn hóa chất tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm; đồng thời chủ trì việc rà soát toàn quốc đối với các cơ sở sản xuất, lưu trữ hóa chất nguy hiểm nhằm siết chặt quản lý và bảo đảm an toàn.

Nhiều máy móc bị nổ văng khắp nơi.

Như đã đưa tin, khoảng 9h45 ngày 9/11, trong lúc kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa axit của Công ty HC Bảo Lâm, hai công nhân là anh N.H.T (29 tuổi, trú xã Bảo Lâm 1) và anh H.D.K (28 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc) phát hiện bồn chứa có dấu hiệu rò rỉ.

Sau đó, hai người đã vặn lại bulong bồn chứa. Nhưng do bulong bị gỉ sét nên họ sử dụng máy cắt chạy pin để cắt. Trong quá trình cắt, tia lửa phát ra đã tiếp xúc với khí hydro rò rỉ, gây ra vụ nổ lớn. Vụ nổ khiến hai người tử vong.