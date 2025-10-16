Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Đảng ủy VCCI

TPO - Ông Hồ Sỹ Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính - được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 16/10, Đảng ủy VCCI tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Hồ Sỹ Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính - được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Sỹ Hùng (trái) nhận quyết định điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI.

VCCI được thành lập năm 1963, là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Đến nay, VCCI đã phát triển tới hơn 200.000 hội viên liên kết trên cả nước thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - nhấn mạnh: "Việc lựa chọn lãnh đạo VCCI được Ban Bí thư Trung ương Đảng cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Hồ Sỹ Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy VCCI - phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Hồ Sỹ Hùng khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, trước Đảng bộ VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước.

“Cùng cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ nỗ lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt trên 8% trong năm nay và trên 10% trong các năm tiếp theo”, ông Hùng nói.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, quê quán Nghệ An, được phong học hàm phó giáo sư năm 2012. Ông Hùng từng đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nay là Bộ Tài chính), Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính.