Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Thí sinh cần tìm nguồn tin chính thống về tuyển sinh

TPO - Trước các thông tin tràn lan trên mạng internet về tư vấn tuyển sinh, chọn ngành, chọn nghề, chọn trường, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn lưu ý thí sinh cần tìm đến các nguồn tin chính thống.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, ngày nay thông tin đa dạng, phong phú, nhưng thí sinh vẫn thiếu thông tin đầy đủ, đúng đắn về các ngành nghề học trong trường học và cao đẳng, đặc biệt là cơ hội việc làm sau này.

Đặc biệt thí sinh chưa hiểu rõ về các cơ hội mà Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng như là các chương trình đào tạo các trường đưa ra. Nhiều em chưa nắm rõ vấn đề về mặt kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro trong đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển, chọn ngành chọn nghề.

“Học sinh có nhiều thông tin trên internet và việc tràn ngập thông tin đó khiến các em có thể không thấy rõ thông tin nào là chính xác, đầy đủ, chuẩn mực. Các em cần tiếp xúc với nguồn tin chính thống để có thể tự tin chọn ngành chọn nghề đối với trường sẽ học”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Đồng thời cho rằng khi có đủ thông tin, thí sinh có thể tận dụng tối đa những cơ hội mà quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng như phương án tuyển sinh, chương trình đào tạo của các trường đưa ra.

Ông Hoàng Minh Sơn cho biết Quy chế tuyển sinh năm nay không thay đổi. Về mặt kỹ thuật, Bộ GD&ĐT sẽ cải tiến so với năm trước để đơn giản hóa với thí sinh. Cơ sở đào tạo ĐH lưu ý rằng công việc tuyển sinh lặp lại hằng năm nhưng với thí sinh, năm nào cũng là lần đầu, cũng là mới. Do đó phải rất thận trọng và tư vấn, truyền thông thật kỹ cho thí sinh.

Với những điều chỉnh kỹ thuật của năm nay, dự kiến thí sinh chỉ cần chọn ngành, không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, Bộ GD&ĐT cho biết các trường ĐH không cần tổ chức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, hiện nay, ghi nhận cho thấy, gần như các cơ sở giáo dục ĐH công bố đề án tuyển sinh đều đưa ra phương thức xét tuyển sớm.

Về vấn đề này Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định đó là quyền tự chủ của các trường.

“Tôi cho rằng chúng ta cần làm tốt xét tuyển chung. Khi nào các trường thấy hiệu quả thì sẽ lựa chọn phù hợp. Bộ cũng như Quy chế, không bắt buộc các trường phải đợi đến xét tuyển chung. Nhưng với nguyên tắc phải đảm bảo công bằng và sự lựa chọn cao nhất cho thí sinh nên Bộ mới yêu cầu đến khi xét tuyển chung thí sinh lựa chọn ngành, trường chọn học. Các trường có quyền tự chủ xây dựng phương án xét tuyển phù hợp nhất với yêu cầu. Có trường tổ xét tuyển sớm không phải là muốn có thí sinh sớm mà là tạo cơ hội thông qua đó tư vấn cho thí sinh kỹ hơn phương thức tuyển sinh của trường”, ông Sơn chia sẻ.

Ông Hoàng Minh Sơn cho biết các cơ sở giáo dục ĐH có thống kê về việc sinh viên chọn sai ngành, có trường dừng ở mức 5-10%, nhưng có trường cao hơn. Bộ GD&ĐT đang xây dựng chuẩn cơ sở giáo dục ĐH. Trong đó yêu cầu các trường thống kê, đánh giá các nguyên nhân sinh viên thôi học sau năm thứ nhất. Có thể do năng lực không phù hợp với sở trường; có thể không phù hợp với nguyện vọng hình dung ban đầu; có thể do điều kiện liên quan đến địa điểm học tập, tài chính hay do không có thông tin đầy đủ đến khi vào học mới hiểu rõ hơn.

Hiện nay, trong Quy chế Bộ GD&ĐT nêu rất rõ trách nhiệm của các trường ĐH trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch công bằng với thí sinh. Thực tế, trường cung cấp là một chuyện, thí sinh tiếp xúc được đầy đủ thế nào cũng là một hoạt động cần tăng cường tư vấn cho các em.