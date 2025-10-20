Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Thư Kỳ nhận kỷ lục ê chề

Minh Vũ

TPO - Thư Kỳ đang gây chú ý với bộ phim truyền hình "Hồi hồn kế". Tuy nhiên, một tác phẩm khác của cô là "Tìm nàng" lại rơi vào tình cảnh khó khăn.

Trang QQ đưa tin bộ phim điện ảnh Tìm nàng (tên tiếng Anh: Good Autumn, Mommy) do Thư Kỳ và Bạch Khách đóng chính công chiếu vào ngày 17/10. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tiếng ra rạp, đoàn phim đã phải thông báo rút lui khẩn cấp khiến tác phẩm của Thư Kỳ trở thành phim điện ảnh có thời gian công chiếu ngắn nhất lịch sử.

QQ thông tin thêm theo thống kê từ trang bán vé Maoyan, trước ngày ra rạp, phim Tìm nàng chỉ bán được khoảng 158.000 NDT (hơn 22.000 USD). Tỷ lệ suất chiếu ngày đầu chỉ đạt 1,2%, không thể cạnh tranh nổi với những dự án khác. Đồng thời, doanh thu bán vé không đủ để trả phí giữ chỗ trong rạp chiếu cho các chủ rạp. Chính vì vậy, đoàn phim phải bất ngờ thông báo hoãn chiếu vô thời hạn.

thu-ky4.jpg
Phim của Thư Kỳ ra rạp 3 tiếng sau đó bị rút đột ngột.

Trước đó, đoàn phim Tìm nàng còn có buổi giao lưu với khán giả, Thư Kỳ, Bạch Khách cũng tham gia, còn có khách mời là đạo diễn Giả Chương Kha và diễn viên nghệ sĩ Lý Tuyết Cầm. Theo QQ, thành tích doanh thu bết bát của dự án Tìm nàng sẽ ảnh hưởng lớn tới bộ phim Girls dự kiến ra mắt vào ngày 1/11 của Thư Kỳ.

Girls là tác phẩm đầu tiên Thư Kỳ đóng vai trò đạo diễn. Thậm chí, cô còn giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF), Hàn Quốc vừa qua. Tuy nhiên, dòng phim nghệ thuật rất khó thu hút khán giả và thường có doanh thu không mấy khả quan.

Ngược lại, ở mảng truyền hình, Thư Kỳ gây chú ý với bộ phim Hồi hồn kế được phát sóng trên Netflix. Trong đó, Thư Kỳ vào vai người mẹ có con bị bắt sang Thái Lan để tham gia đường dây lừa đảo. Thư Kỳ cùng Lý Tâm Khiết dùng tà thuật hồi sinh kẻ đã bắt cóc con mình để trả thù sau đó dẫn tới hàng loạt sự kiện bất ngờ.

thu-kya.jpg
Hồi hồi kế của Thư Kỳ được đánh giá có nội dung hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ.
Minh Vũ
#Hồi hồn kế #thư kỳ #tìm nàng #Girls #sao Hoa ngữ #Good Autumn #Mommy

