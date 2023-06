Thứ cây ở Bình Dương, dù trái xanh hay chín đều hot mạng xã hội, nhà nào hái bán đều trúng

Theo các nhà vườn ở thành phố Thuận An, (tỉnh Bình Dương) sản lượng trái măng cụt năm nay tăng 30 - 40% so với vụ mùa năm trước. Tại các phường An Thạnh, Hưng Định, Bình Nhâm và xã An Sơn, giá trái măng cụt đặc sản này khi chín giá cao nhất lúc đầu vụ là 120.000 đồng/kg, thấp nhất lúc giữa vụ là 70.000 đồng/kg...

Giá măng cụt năm nay tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với mọi năm. Cao điểm loại trái măng cụt xanh được tách vỏ để làm gỏi gà (món ăn đặc sản nổi tiếng ở Bình Dương) có giá dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/kg. Trong nhiều năm qua, trái cây măng cụt Lái Thiêu đã được nhiều người biết đến và nằm trong danh sách top 50 trái cây ăn trái đặc sản Việt Nam. Hiện nay, diện tích măng cụt trên địa bàn thành phố Thuận An có 661 ha, chiếm trên 53,3% diện tích vườn cây ăn trái của toàn thành phố. Ông Trần Văn Viễn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Sơn, xã An Sơn, thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, thông thường măng cụt đậu trái vào tháng 12 hoặc tháng 1 âm lịch và thu hoạch quả vào cuối tháng 4 đến tháng 5 âm lịch. Nhưng năm nay thời tiết ổn định, trái măng cụt đã trổ bông đúng mùa vụ. "Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Sơn có 11 thành viên có tổng diện tích trồng măng cụt 21 ha, năm nay thu hoạch khoảng 30 tấn. Măng cụt được xuất đi nước ngoài, ngoài ra hợp tác xã chủ yếu tự tìm nguồn khách bán lẻ thông qua các kênh online, zalo, facebook tại các điểm cầu như: Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng với giá dao động từ 60.000 - 120.000 đồng/kg mà vẫn hết hàng", ông Viễn chia sẻ. Trái măng cụt tăng giá do năm nay món "gỏi gà măng cụt" làm từ trái măng còn xanh, đặc sản của Bình Dương đã lâu bỗng trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội những ngày qua. Không ít du khách vượt hàng chục cây số từ Tp. Hồ Chí Minh tới Bình Dương để được thưởng thức món đặc sản này. Thậm chí, nhiều thực khách ở miền Bắc chưa có cơ hội được thử cũng sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đồng cho đến cả triệu đồng để tìm mua và thưởng thức món gỏi chua ngọt lạ miệng này. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn trên địa bàn xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương lại không đi theo xu hướng bán măng xanh dù giá cao hơn măng chín. Vì phía trên trái măng cụt, mỗi năm sẽ ra một cặp lá, cặp lá này năm sau sẽ ra trái mới, khi hái măng cụt còn chưa chín, bắt buộc phải bẻ luôn cặp lá này, không như trái chín nó sẽ tự rơi cuống. Do vậy, mùa vụ sau chắc chắn ít trái hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng cả vườn măng. Còn tại vườn hơn 170 cây măng cụt của ông Phạm Văn Châu, xã An Sơn, thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) năm nay cả mùa vụ thu thêm về cho gia đình hơn 20 triệu đồng. Ông Châu chia sẻ, do trái măng cụt chỉ ra theo mùa vụ, một năm có 1 lần, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Ông mong muốn các nhà phân phối măng cụt sẽ xây dựng được nhà máy thu gom và có các cách thức bảo quản trái măng cụt để có thể đưa ra thị trường trái cây đặc sản này quanh năm. Ông Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương cho biết: Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây măng cụt ở tỉnh Bình Dương". Mục tiêu đề tài nhằm điều tra, đánh giá và khảo sát hiện trạng cây măng cụt trên địa bàn tỉnh bằng phương pháp truyền thống kết hợp với kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại để chọn được những giống tốt có độ thuần cao. Từ đó, tuyển chọn những cây giống đầu dòng tốt cho sản xuất và những cây giống địa phương có giá trị khác nhằm phục vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen cây măng cụt của tỉnh. Bên cạnh đó tỉnh cũng nghiên cứu để đưa các thành tựu khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăm sóc cây măng cụt. Ngoài ra, ngành khoa học và công nghệ cũng đã triển khai Dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Măng cụt Lái Thiêu" thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương"; dự án "Phát triển cây ăn quả đặc sản gắn với quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể "Măng cụt Lái Thiêu" ở Thuận An, tỉnh Bình Dương. Các đề tài, dự án đều phục vụ thiết thực cho trái măng cụt. Trong thời gian tới, cùng với nhiệm vụ triển khai sử dụng và quản lý nhãn hiệu, tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất cho nông dân; kết nối với doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, đặc biệt chú ý chế biến sản phẩm sau thu hoạch để tạo ra giá trị cao nhất cho nông dân. Tỉnh Bình Dương phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm măng cụt ra thị trường... Theo Dân Việt