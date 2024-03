'Thót tim' với xe công trường trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục CSGT cho biết, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hiện đang có các dự án thi công nút giao và sửa chữa khe co giãn tiến hành thi công trùng nhau. Trong đó nút giao có 2 dự án do UBND tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư, gồm nút giao Phú Thứ (đoạn qua thành phố Phủ Lý) và nút giao Liêm Sơn (đoạn qua huyện Thanh Liêm); với khe co giãn được Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (đơn vị quản lý cao tốc) giao cho các công ty duy tu sửa chữa đường bộ thực hiện. Trước việc các hàng rào thi công chiếm dụng đường, gây khó khăn, ùn ứ giao thông thời gian qua, đại diện C08 đã nhiều lần kiểm tra, làm biên bản làm việc và yêu cầu các đơn vị có liên quan, ngoài thi công đúng diện tích được cấp phép, tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, vào các ngày nghỉ lễ, cuối tuần - dịp phương tiện lưu thông trên cao tốc đông, việc thi công trên đường phải tạm dừng, thu hẹp hàng rào để đảm bảo giao thông.