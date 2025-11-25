Thông xe kỹ thuật một số đoạn Vành đai 3 TPHCM vào ngày 19/12

TPO - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo chất lượng công trình Vành đai 3 TPHCM. Đồng thời, các đơn vị cần cố gắng hoàn thành, thông xe kỹ thuật một số đoạn vào ngày 19/12 như mục tiêu đã đề ra, sau đó tiếp tục hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến theo đúng lộ trình.

Mưa nhiều, thiếu vật liệu xây dựng

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn qua địa bàn TPHCM.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban giao thông), cho biết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân trên toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM đã hoàn tất 100%. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đang được các địa phương triển khai khẩn trương. Trong đó: Tây Ninh đã hoàn thành di dời vào tháng 10 vừa qua; Bình Dương (TPHCM) đang thi công di dời đường điện cao thế và dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Đồng Nai có 8 trụ điện cao thế, hiện đã di dời được 2 trụ và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 12/2024.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban giao thông TPHCM báo cáo Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác về tiến độ dự án Vành đai 3 TPHCM.

Về tiến độ chung, ông Hùng cho biết Chính phủ yêu cầu hoàn thành toàn bộ Vành đai 3 TPHCM vào tháng 6/2026. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã phát động đợt thi đua 100 ngày nước rút, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để tăng tốc hoàn thiện các hạng mục.

Dự kiến ngày 19/12, các đoạn tuyến sẽ được thông xe kỹ thuật, gồm: Khoảng 5 km trên địa bàn Đồng Nai; 6,4 km qua Tây Ninh, TPHCM khoảng 14,7km, Bình Dương (cũ) khoảng 3,1km. Song song đó, dự kiến sẽ thông tuyến khoảng 26,5 km đoạn qua Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Dương.

Dự kiến, đến 30/4/2026 sẽ cơ bản thông lõi cao tốc và 30/6/2026 hoàn thành toàn tuyến. Về khối lượng thi công, riêng phần việc trên địa bàn TPHCM đã đạt 67,2%, tăng khoảng 8,5% so với ngày 25/9.

Đại diện Ban Giao thông cũng nêu một số khó khăn chung: trong 3 tháng qua, thời tiết mưa bão kéo dài, với hơn 60% thời lượng ngày có mưa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá tăng cao do nhiều dự án giao thông lớn đồng loạt triển khai (các tuyến cao tốc, trục ngang, Biên Hòa - Vũng Tàu, cùng nhu cầu lớn từ sân bay Long Thành).

Việc khan hiếm nguồn đá có thể tác động đến tiến độ thi công các giai đoạn bê tông và thảm nhựa. Tuy vậy, các đơn vị cam kết tiếp tục nỗ lực để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao quà động viên lực lượng thi công đang làm việc trên công trường.

Thi công "3 ca, 4 kíp", đẩy nhanh tiến độ

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thời gian qua các đơn vị thi công đã rất nỗ lực, đặc biệt sau mốc cuối tháng 9. “Thời tiết đã thuận lợi hơn, mưa giảm, tạo điều kiện để nhà thầu tăng tốc. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp”, ông Cường nhấn mạnh.

Về vật liệu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết nhu cầu đá xây dựng tăng cao do nhiều dự án giao thông lớn cùng triển khai. Thành phố đang khẩn trương gia hạn, tăng công suất mỏ nhằm đảm bảo nguồn cung, không chỉ cho Vành đai 3 mà còn cho một số dự án cao tốc khác.

Liên quan tiến độ dự án, ông Cường đề nghị các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục bám sát cam kết. “Mục tiêu ngày 19/12 phải thông xe kỹ thuật một số đoạn; hạng mục nào hoàn thành trước sẽ đưa vào khai thác trước”, ông Cường nói.

Ông Bùi Xuân Cường cũng lưu ý, dự án có nhiều gói thầu trải dài qua TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh… nên việc phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị là rất quan trọng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tiến độ tổng thể của dự án vẫn được kiểm soát. “TPHCM được giao điều hành chung toàn tuyến hơn 76 km và phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2026 theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Chúng tôi đang phấn đấu rút ngắn mốc này, hướng tới mục tiêu 30/4/2026. Thành phố cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của dự án. Vành đai 3 sau khi đưa vào khai thác sẽ có nhu cầu giao thông rất lớn. Do đó, chúng tôi đề xuất triển khai ngay việc chuẩn bị đầu tư các hạng mục hoàn thiện theo quy hoạch, trong đó có cầu song song để tăng năng lực thông hành”, ông Cường nói.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của TPHCM, các địa phương cùng các ban quản lý dự án và nhà thầu. Ba tháng vừa qua, thời tiết mưa nhiều, kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến thi công nhưng các đơn vị vẫn duy trì được tiến độ, tăng thêm khoảng 8,5% khối lượng so với tháng 9.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng cho biết, một số dự án thành phần tại TPHCM, Đồng Nai đang đạt tiến độ khá tốt. Tuy vậy, thời tiết bất lợi đã khiến một số hạng mục chậm hơn so với kế hoạch. Ông đề nghị các địa phương và nhà thầu tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi hiện nay để tăng ca, tăng kíp, tập trung thêm thiết bị và nhân lực, triển khai thi công 3 ca liên tục nhằm bù phần khối lượng bị chậm.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, các đơn vị cần cố gắng hoàn thành, thông xe kỹ thuật một số đoạn vào ngày 19/12 như mục tiêu đã đề ra; sau đó tiếp tục hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến theo đúng lộ trình.

Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực thời gian qua và mong các đơn vị “đã cố gắng thì tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa” để đảm bảo cả tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ.