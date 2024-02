Thông tim xuyên tử cung cứu thai nhi được trao giải Thành tựu Y khoa Việt Nam

Tối 26/2, Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam” năm 2023 với chủ đề “Phát triển Y tế chuyên sâu”. Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam được tổ chức vinh danh các công trình y học tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho người dân.

Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2023 đã nhận được 86 công trình y tế đăng ký tham dự đến từ 42 đơn vị, trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các bệnh viện thuộc TPHCM, Long An và Hậu Giang.

Hội đồng chuyên môn đã quyết định trao giải thưởng Thành tựu y khoa năm 2023 cho Bệnh viện Từ Dũ - Bệnh viện Nhi Đồng 1 với kỹ thuật Thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai bị dị tật tim nặng không lỗ van động mạch phổi.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, ngày 18/2 bệnh nhi đầu tiên với dị tật không lỗ van động mạch phổi được can thiệp thông tim trong bào thai đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Bệnh nhi được tiến hành nong van động mạch phổi một lần và không cần đặt stent ống động mạch như những trường hợp mắc tật tim bẩm sinh tương tự mà không được can thiệp sớm trong bào thai. Sau xuất viện, bệnh nhi sẽ được tái khám để đánh giá lại diễn tiến, tình trạng tim mạch và có kế hoạch điều trị cụ thể tiếp theo.

Theo Sở Y tế TPHCM, hai thai nhi được thông tim can thiệp bào thai thực sự là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực. Trên thế giới, chỉ một số nơi như Brazil, Ba Lan... thực hiện thành công kỹ thuật này. Các nước trong khu vực, đạt nhiều thành tựu y khoa, như Singapore, Thái Lan... đều chưa triển khai thông tim bào thai.

Cùng với Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 còn có 11 bệnh viện khác được trao giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2023 gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới - Chặng đường 30 năm giảm tỉ lệ tử vong bệnh uốn ván; Bệnh viện An Bình - Âm ngữ trị liệu phục hồi giao tiếp sau đột quỵ; Bệnh viện Ung bướu TPHCM - Phẫu thuật bảo tồn sinh sản trong ung thư cổ tử cung; Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Can thiệp dị dạng mạch máu bằng phương pháp tiêm cồn; Bệnh viện Quân y 175 - Trung tâm sinh lý thần kinh chăm sóc từ đột quỵ đến trầm cảm - Những căn bệnh thời đại; Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp - Bước đầu ứng dụng in 3D trong chế tạo dụng cụ chỉnh hình cho trẻ em; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Giảm nguy cơ đặt nội khí quản và chi phí điều trị ở trẻ sơ sinh rất non với phác đồ giờ vàng; Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM - Phẫu thuật điều trị bệnh lý xốp xơ tai; Bệnh viện Mắt - Ứng dụng kỹ thuật tối ưu - Quà tặng vô giá cho trẻ em Glaucoma; Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức - Chọn lọc phôi không mang gene bệnh bằng xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT-M); Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM - Can thiệp thay van động mạch phổi qua da.