Thông điệp cho những mối quan hệ bền vững

H.A

SVO - Chuyên gia về các mối quan hệ gia đình Nick Stinnett đã nói: “Khi gia đình bạn là một gia đình vững mạnh, thì bạn nhận được thông điệp rằng bạn được yêu thương, rằng bạn được quan tâm, rằng bạn quan trọng. Nguồn yêu thương và trìu mến và tôn trọng tích cực đó cho bạn nguồn nội lực để đối diện với mọi chuyện trong cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả hơn”.

Câu chuyện về một gia đình nhỏ dưới đây sẽ cho chúng ta thấy về những thông điệp rằng bạn được yêu thương, bạn được quan tâm, và bạn là quan trọng.

Một phụ nữ nọ, sau vài năm ở nhà trông con nhỏ, đến khi con cái lớn hơn thì cô quyết định sẽ trở lại trường để học thêm. Sau vài năm học hành vất vả, thường là vào lúc đêm hôm, thì cuối cùng cô cũng hoàn thành tấm bằng Master.

Chồng cô dự định tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cô. Anh đã mời tất cả những bạn bè chung của hai người tới nhà để mừng vợ tốt nghiệp.

Nhưng người vợ lại có một kế hoạch khác. Cô lấy danh sách khách mời từ chỗ chồng và gọi điện cho từng người một.

- Tôi muốn làm cho chồng tôi ngạc nhiên – Cô nói.

Rồi cô giải thích rằng chồng cô đã hy sinh rất nhiều để cô có thể học lấy thêm một tấm bằng. Anh đã động viên cô về tinh thần khi cô muốn bỏ cuộc. Anh chăm sóc con cái, đón con từ trường về, trông con suốt các buổi tối, rồi lại làm việc nhà, nấu ăn cho cả gia đình. Ngoài ra, vì tiền học phí của cô cũng cao, nên chồng cô cũng phải hỗ trợ phần nào.

- Tôi muốn đây là buổi tiệc dành cho chồng tôi chứ không phải cho tôi – Cô nói với tất cả các vị khách mời.

Thế là, các vị khách tới, đem theo thiệp mừng và thức ăn và quà tặng. Anh chồng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vì anh tin rằng đó là dành để chúc mừng vợ mình. Nhưng khi anh biết tất cả những thứ đó là dành cho anh thì anh rất bất ngờ! Còn đối với người vợ, cô nói rằng đó là “buổi tiệc tốt nghiệp” tuyệt vời nhất.

Người chồng đã cho vợ mình biết, bằng hành động và bằng sự sẵn sàng hy sinh, như Nick Stinnett đã nói, rằng cô ấy được yêu thương, cô ấy được quan tâm và cô ấy rất quan trọng. Điều này đã khiến cô đủ can đảm để theo học một chương trình khó khăn mà nhiều người có thể không bao giờ hoàn thành được.

Còn người vợ, bằng sự biết ơn của mình, cũng đã cho chồng mình biết rằng anh ấy cũng được yêu thương, anh ấy được quan tâm, và đối với cô, thì anh ấy rất quan trọng.

Bạn cũng vậy. Bạn được yêu thương, được quan tâm và bạn là rất quan trọng. Hãy ở bên những người nào khiến cho bạn cảm thấy như thế. Bởi ở đâu có yêu thương thực sự, thì ở đó có cảm giác ấm áp. Khi những nhu cầu căn bản về thể chất và cảm xúc của con người được đáp ứng, thì con người mới cảm thấy an toàn và đảm bảo. Và nơi nào có sự tôn trọng, thì nơi đó, tinh thần và tâm trí mới thăng hoa.

Thật sự, không có nhiều điều trong cuộc sống này tuyệt vời hơn thế.

