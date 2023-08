Thời tiết TPHCM, Nam Bộ tuần mới: Tiếp tục mưa, đề phòng hiện tượng cực đoan

TPO - Ngày và đêm nay (21/8), khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to, tập trung vào chiều và tối.

Ngày 21/8, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Từ khoảng ngày 24/8 có khả năng hình thành rãnh áp thấp đi qua Trung Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ suy yếu, khoảng từ ngày 23 - 24/8 có xu hướng lấn về phía Tây trở lại.

Dựa vào những hình thế thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM và khu vực Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có mưa.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 19/8 đến 13 giờ ngày 20/8 ở một số nơi mưa lớn như: Ô Môn - Cần Thơ (147 mm), U Minh - Cà Mau (138,2 mm); Thới Bình - Cà Mau (119,8 mm); Thốt Nốt - Cần Thơ (85,4 mm), An Ninh - Kiên Giang (137,4 mm), Phú Tân - Cà Mau (84 mm), Rạch Gòi - Hậu Giang (82,8 mm)...

Ngày và đêm 21/8, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to, tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại TPHCM, từ 19 giờ ngày 20/8 đến 23 giờ ngày 21/8 dự báo tổng lượng mưa đạt từ 30 - 60 mm, có nơi trên 60 mm, xác suất mưa từ 70 - 80%.

“Thời tiết có mưa rào và dông do vậy trong mưa dông cần đề phòng khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị” - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo.

Chỉ số tia cực tím ở ngưỡng gây hại rất cao Mặc dù TPHCM và khu vực Nam Bộ đang trong giai đoạn có mưa diện rộng, tuy nhiên, thời tiết thường duy trì “sáng nắng, chiều mưa”. Trong đó, khoảng thời gian buổi trưa sẽ có nắng mạnh, chỉ số tia cực tím (UV) ở mức rất cao. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/8), chỉ số UV cực đại tại các tỉnh thành Nam Bộ được dự báo sẽ duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 - 14h. Cụ thể, theo dự báo, chỉ số UV lúc 12h trưa tại TPHCM đạt 9,5, TP Cần Thơ 8,1 và Cà Mau 10,0 (UV>8: nguy cơ gây hại rất cao). Trong 3 ngày tiếp theo, dự báo chỉ số UV cực đại trên phạm vi cả nước ít có sự thay đổi, tiếp tục ở ngưỡng gây hại rất cao.