Địa ốc

Google News

Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trước

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công trình là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ với những khu vườn và hồ nước phía trước. Tại đây, các thành viên tách biệt với sự ồn ào ở bên ngoài để tận hưởng cảm giác thư thái và gần gũi tự nhiên.

Là nơi quây quần cho con cháu vào những dịp cuối tuần, ngôi nhà được lấy cảm hứng từ những nếp mái truyền thống ôm lấy mảnh vườn trung tâm. Như cách chúng ta luôn hướng về sự che chở từ gia đình và cội nguồn.

socsonhouse-5.jpg
socsonhouse-1.jpg

Tạo hình của công trình là sự kết hợp giữa mái ngói dốc và các khối hộp đan xen vào nhau. Điều này tạo ra một hình ảnh thân quen nhưng cũng rất hiện đại và thú vị. Màu đỏ của ngói và gạch nung truyền thống mang đến cảm giác ấm áp và hài hòa khi kết hợp cùng cây xanh.

socsonhouse-2.jpg
socsonhouse-3.jpg
socsonhouse-15.jpg

Các không gian đều có tối thiểu 2 mặt thoáng để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời, giảm nhu cầu chiếu sáng và thông gió nhân tạo. Mái hiên lớn bao xung quanh là khoảng không gian đệm, kết nối giữa trong và ngoài công trình.

socsonhouse-19.jpg
socsonhouse-18.jpg
socsonhouse-23.jpg
socsonhouse-24.jpg

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà mang đến cảm giác thân quen, mộc mạc với những hình khối đơn giản, vật liệu bản địa như đá, gỗ, và mái ngói đỏ… Nội thất bên trong cũng được bố trí một cách vừa đủ để mang lại không khí thoáng đãng, yên bình.

socsonhouse-26.jpg
socsonhouse-27.jpg
socsonhouse-30.jpg

Các không gian sử dụng đều hướng thẳng ra khu vườn, được che chắn bởi cửa và mái hiên lớn tạo nên không gian mở linh hoạt. Bằng cách liên kết chặt chẽ khu vườn với không gian trong nhà, các thành viên có thể tận hưởng vẻ đẹp của vườn cây và luôn có cảm giác kết nối cùng nhau.

Thúy Hiền
XII Design
#nhà cấp 4 #thiết kế hiện đại #vườn #ao #kiến trúc truyền thống #ngôi nhà gần gũi thiên nhiên #xây dựng Hà Nội #thiết kế nhà nhỏ

