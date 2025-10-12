Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau

TPO - Là một dự án nhỏ được triển khai như một thực hành thiết kế tinh tế về “nghệ thuật sống chậm”. Tọa lạc trên khu đất ven Hồ Tây (Hà Nội), công trình gồm ba căn hộ cho thuê độc lập, mỗi tầng là một thế giới riêng, phản chiếu tinh thần sống của ba nền văn hóa: Việt Nam, Nhật Bản và Bắc Âu.

Điểm chung của toàn bộ không gian là sự tối giản và gợi nét, ưu tiên cảm giác thư giãn và tiện nghi trong sinh hoạt. D12 sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên, ánh sáng dịu và bố cục tinh giản để kiến tạo nên cảm xúc an trú, nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên trong từng chi tiết nhỏ.

Cảm hứng Việt Nam : Không gian đầu tiên được lấy cảm hứng từ tinh thần nhà Việt truyền thống, nơi sự ấm cúng và gần gũi được đặt lên hàng đầu. Màu đất, gỗ tự nhiên và các chi tiết thủ công được xử lý nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác thân thuộc mà không hoài cổ. Những món đồ gợi nhớ văn hóa Bắc Bộ, gạch mộc, gỗ nâu, ánh sáng vàng ấm được tiết chế vừa đủ, giúp căn hộ cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

Cảm hứng Nhật Bản: Không gian tiếp theo mở ra một thế giới tĩnh lặng và thiền định. Ảnh hưởng từ kiến trúc Nhật thể hiện rõ qua bố cục phi đối xứng, vách Shoji,chiếu Tatami, chất liệu gỗ sồi sáng, tường sơn vôi và ánh sáng khuếch tán tự nhiên. Không gian được tổ chức mở, gắn kết các khu chức năng bằng khoảng trống và sự liên tục của ánh sáng. Mọi chi tiết đều được giản lược chỉ còn lại sự tinh khiết trong vật liệu, nhịp điệu ánh sáng và âm hưởng của tĩnh tại. Đây là tầng gợi cảm giác thiền, nơi người ở có thể thả mình trong không khí yên ả, giữa một Hà Nội náo nhiệt phía ngoài khung cửa.

Cảm hứng Bắc Âu : Tầng trên cùng mang tinh thần Bắc Âu sáng, nhẹ và tự nhiên. Không gian được mở rộng tối đa với hệ cửa kính lớn hướng hồ, đưa ánh sáng và cảnh quan vào bên trong.

Tông màu trung tính, nền gỗ sáng và các điểm nhấn nội thất màu xanh rêu, nâu đất tạo cảm giác thư thái và hiện đại.

Sự kết hợp giữa thiết kế Scandinavian và ngôn ngữ bản địa được thể hiện qua cách chọn vật liệu: vải thô, gỗ sồi, mây tre, sơn vôi… tất cả đều gần gũi nhưng được tinh lọc kỹ lưỡng, mang lại một không gian vừa giản dị vừa sang trọng.