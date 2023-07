Thị trường bất động sản vẫn thiếu căn hộ bình dân

TPO - Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm hầu như không có căn hộ bình dân, giá dưới 25 triệu đồng/m2. Lượng giao dịch vẫn thấp so với cuối năm 2022.

Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam vừa công bố, giá căn hộ chung cư ở các thành phố lớn ở quý II/2023 tiếp tục ghi nhận ở ngưỡng cao do các dự án mới mở bán chủ yếu là dự án cao cấp. Các dự án có giá trung bình 52 triệu đồng/m2 tại Hà Nội tăng 1,46% so với quý trước. Tại TP HCM, giá căn hộ chung cư trung bình 67 triệu đồng/m2, giảm 4,6% so với quý trước.

Thị trường hầu như không có căn hộ bình dân, giá dưới 25 triệu đồng/m2. Tổng nguồn cung căn hộ chung cư bình dân giảm 98% so với năm 2019. Chung cư có mức giá xung quanh 25 triệu đồng/m2 chỉ có tại một số ít dự án nhà ở thương mại tại khu vực xa trung tâm các thành phố.

Bà Phạm Thị Miền- Phó Ban Nghiên cứu thị trường và xúc tiến đầu tư Bất động sản- Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam- cho biết, thị trường bất động sản quý II đã có những diễn biến tích cực hơn quý I.

Trong quý II vừa qua, cả nước ghi nhận hơn 200 dự án nhà ở mở bán, hầu hết là dự án cũ mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm, bao gồm các phân khúc chung cư, nhà thấp tầng và đất nền.

Lượng giao dịch trong quý ghi nhận phục hồi nhẹ với khoảng 3.704 giao dịch, đạt xấp xỉ 18% tổng nguồn cung mở bán mới.

Theo bà Miền, con số giao dịch này tuy chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng đã tăng hơn 30% so với quý I/2023. Lượng giao dịch phục hồi nhẹ trước hàng loạt các biện pháp hỗ trợ quyết liệt của Chính phủ và động thái giảm lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, 6 tháng đầu năm dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay nhưng hoạt động trên thị trường chưa sôi động trở lại. Không chỉ thiếu nguồn cung mà thị trường còn đối diện tình trạng doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, dừng triển khai dự án bất động sản, cắt giảm lao động… và giao dịch trầm lắng. Lượng giao dịch giảm chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền. Lượng giao dịch nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ giảm, bằng 40,69% so 6 tháng cuối năm 2022.

Để thị trường bất động sản thời gian tới phát triển ổn định, Bộ Xây dựng cho rằng, cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 11 và 33; tập trung đôn đốc địa phương triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Bộ Xây dựng sẽ đề xuất giải pháp nhằm cân đối cung-cầu, cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản, tăng nguồn cung, nhất là nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình, thu nhập thấp; thường xuyên theo sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản, tăng cường công tác thông tin dự báo, kịp thời có giải pháp ứng phó khi thị trường biến động bất thường, kịp thời xử lý vấn đề “nóng” phát sinh.