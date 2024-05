Yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Long An

Sự phát triển đột phá về kinh tế, hạ tầng, hệ thống giao thông đang là yếu tố tạo sự thu hút cho thị trường bất động sản Long An trong thời gian gần đây.

Sở hữu vị trí chiến lược quan trọng khi nằm ngay cửa ngõ giữa vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, liền kề với huyện Bình Chánh, Long An đang trở thành một trong những tỉnh thành có tốc độ phát triển vượt trội so với các đô thị vệ tinh khác, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Định hướng đến năm 2025, Long An sẽ trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi kết nối các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL với TP. HCM, vùng Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia. Đồng thời còn là đầu mối xuất khẩu nông – thủy sản của vùng ĐBSCL. Nhất là, lĩnh vực logistics, định hướng trở thành ngành dịch vụ quan trọng, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Nguồn vốn FDI tập trung vào các khu công nghiệp

Long An với lợi thế có hệ thống giao thông thuận lợi, nền tảng công nghiệp phát triển chủ lực là công nghiệp chế biến, chế tạo, cùng với các lợi thế về phát triển nông nghiệp, nguồn nhân lực dồi dào, Long An được đánh giá có đủ các điều kiện để thu hút nguồn vốn FDI trong và ngoài nước.

Tính đến thời điểm nửa năm 2023, Long An thu hút thêm 35 dự án vào các khu công nghiệp với số vốn tương đương 1,100 USD, bằng số dự án so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, vốn FDI là 418,25 triệu USD và vốn trong nước là 680 triệu USD, tỉ lệ lấp đầy đạt 65,2%. So với cùng kỳ năm 2022, số vốn FDI và vốn trong nước đều tăng lần lượt là 62% và 96%. Đối với các cụm công nghiệp, toàn tỉnh hiện có 23 cụm công nghiệp đang hoạt động với 688 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt 87,5%.

Như vậy, với số lượng trên, Long An đang là địa phương đứng thứ 2 (sau Bình Dương) cả nước về diện tích các cụm và khu công nghiệp, tạo điều kiện và cơ hội lớn thu hút đầu tư, đồng thời đón lượng lớn lao động là các chuyên gia, kỹ sư có trình độ cao làm việc tại đây.

Chú trọng phát triển và hoàn thiện hạ tầng giao thông

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, Long An còn chú trọng đồng bộ và hoàn thiện hạ tầng, hệ thống giao thông nhằm khai thác triệt để các lợi thế cũng như tiềm năng của tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2030, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được Long An đẩy nhanh tiến độ như cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, tuyến metro số 4, Quốc lộ 50B... Đặc biệt, với dự án trọng điểm Vành đai 3, được đầu tư với mục tiêu khép kín tuyến đường theo quy hoạch, kết nối với các tuyến cao tốc và Quốc lộ hướng tâm, hình thành mạng lưới giao thông cho khu vực trung tâm TPHCM và các đô thị vệ tinh xung quanh.

Cùng với đó, 6 trục động lực trọng điểm phải kể đến: Trục động lực Vành đai - Vành đai 4, trục động lực song hành Quốc lộ 62, trực động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh, trục động lực Quốc lộ N1, trục động lực Đức Hòa, nhằm kết nối, giao thương hàng hoá với các vùng trên địa bàn và các địa phương trong vùng.

Long An là sự lựa chọn cho nhiều nhà đầu tư bất động sản với những dự án mang giá trị hấp dẫn.

Với những ưu thế hạ tầng, kinh tế, thị trường bất động sản Long An sẽ là điểm đến đầu tư an cư an toàn và hấp dẫn với triển vọng sinh lời bền vững. Theo các chuyên gia đánh giá, với quỹ đất dồi dào và mức giá “mềm” hơn rất nhiều so với những thị trường lân cận TPHCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An được xem là vô cùng tiềm năng.

Ở thời điểm hiện tại, The Larita được xem là khu dân cư với mô hình semi - compound mở tại phía Tây Nam thành phố được nhiều nhà đầu tư chú ý. Mang đến thị trường 199 căn E-house và T-House với kiến trúc riêng biệt, The Larita chú trọng đến mỗi trải nghiệm cho gia chủ tại “second home” cạnh bên thành phố.

Nắm bắt xu hướng của khách hàng thời điểm hiện tại, The Larita là nơi nâng cao tiêu chuẩn không gian sống với mô hình Singapore với màu xanh chủ đạo của cây cỏ được bố trí xen kẽ trong khuôn viên. Không chỉ là nhà, The Larita còn là biểu tượng cho sự gắn kết, nơi mà mỗi người tìm về giá trị nguyên bản khi được hòa mình vào thiên nhiên, xa rời nhịp sống vội vàng nơi phố thị.

Đồng thời, còn được hưởng lợi từ sự phát triển đồng bộ về mọi mặt của Long An, The Larita không chỉ là không gian sống lý tưởng, mà còn là điểm sáng đầu tư tiềm năng cho quý khách hàng, với nhiều giá trị gia tăng trong tương lai.

Tên dự án: The Larita Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo Vị trí: Mặt tiền đường Hoàng Phan Thái - Hương lộ 10, Bến Lức, Long An Quy mô: 3,8 ha với 199 căn E-house và T-house