Thị trường bất động sản phía Nam 'đua nhau' bung hàng

TPO - Sau thời gian quan sát thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản ở khu vực phía Nam đã đua nhau giới thiệu, mở bán dự án mới để đón đầu chu kỳ tăng trưởng của thị trường địa ốc.

Chạy đua bung hàng

Tập đoàn Đất Xanh vừa ra mắt dự án The Privé với sự tham gia của 15.000 nhân viên kinh doanh đến từ hàng trăm đại lý phân phối. Đại diện Tập đoàn Đất Xanh khẳng định, khác biệt của The Privé không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản mà còn hướng tới trở thành chuẩn mực của phong cách sống thượng lưu, sự riêng tư tuyệt đối và di sản bền vững cho thế hệ tương lai.

Với quy mô đầu tư 6,7 ha, dự kiến The Privé sẽ cung cấp ra thị trường 3.175 sản phẩm. The Privé có 3 hồ bơi điện phân muối liên hoàn có diện tích mặt nước hơn 3.000 m2, mang đến trải nghiệm bơi lội an toàn, tốt cho sức khỏe. Hiện, The Privé đã nghiệm thu hoàn thành phần móng giai đoạn 1.

Tương tự, Tập đoàn Bcons tổ chức sự kiện “kick off” dự án Bcons Solary với sự tham dự của hàng trăm khách mời là đối tác, chuyên viên kinh doanh, nhà đầu tư và các đơn vị đồng hành.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons bày tỏ, muốn kiến tạo những tổ ấm chất lượng với mức giá vừa túi tiền, để người dân có thể an tâm sinh sống lâu dài. Dự án Bcons Solary chính là dấu ấn tiếp theo trên hành trình mà Tập đoàn Bcons đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Bcons Solary cũng là dự án đầu tiên đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Bcons và Tập đoàn Tân Đông Hiệp. Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, dự án liền kề các trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 1K, đường ĐT743, tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, tuyến Metro số 1 mở rộng.

Dự án này có quy mô gần 20.000 m2, gồm 4 block cao từ 36 - 38 tầng với 2.662 căn hộ, cùng 4 tầng trung tâm thương mại rộng đến 10.000 m2. Hơn 81 tiện ích nội khu được đầu tư bài bản như hồ bơi, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, sky garden, phòng gym… mang đến một hệ sinh thái sống đầy đủ ngay tại khuôn viên dự án.

Với mức giá dự kiến chỉ từ 31 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ, Bcons Solary được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ muốn một chốn an cư lâu dài và tiện nghi.

Công ty CP Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) đã khởi công và ký kết hợp tác phát triển dự án Fresia Riverside ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Dự án Fresia Riverside có diện tích hơn 7.800 m2, nằm trên mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa. Theo quy hoạch, Fresia Riverside có quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 1.153 căn hộ.

Mật độ xây dựng dự án chỉ khoảng 32%, phần lớn diện tích dành cho mảng xanh, lối đi bộ, sân chơi và hồ bơi. Các căn hộ tại Fresia Riverside có diện tích từ 30 - 60 m2, có thiết kế thông minh, đảm bảo đầy đủ công năng, đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, Fresia Riverside còn có căn hộ duplex diện tích từ 70 - 116 m2.

Tương tự, một dự án vừa mới được giới thiệu ra thị trường mang tên Happy One Sora tại mặt đường quốc lộ 1K địa phận TP. Thủ Đức, TPHCM. Ông Trịnh Xuân Hà, Tổng Giám đốc điều hành Vạn Xuân Group cho biết, Happy One Sora hấp dẫn bởi sản phẩm hữu hạn, chỉ 507 sản phẩm gồm căn hộ và shophouse với mức giá chỉ từ 45,9 triệu đồng/m2. Kiến trúc 2 tòa tháp với các khu vườn Nhật bốn mùa và sân vườn giật cấp từ tầng 17 - 24 tạo cho dự án vẻ đẹp nổi trội tại khu vực.

Cũng trong bán kính chỉ 5 km với dự án Happy One Sora, một dự án mang tên The Gió của Tập đoàn An Gia cũng đang được mở bán với số lượng 3.000 căn hộ chung cư, giá bán mà chủ đầu tư đang đưa ra khoảng 60 triệu đồng/m2.

Tại khu vực đường tỉnh lộ 743C, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, hiện 3 dự án đang được các chủ đầu tư đua nhau ra hàng với khoảng hơn 3.000 căn hộ chung cư. Đơn cử như dự án TT Avio của Công ty TT Capital với 2.000 căn hộ, giá bán được chủ đầu tư đưa ra 32 triệu đồng/m2.

Cách đó chỉ khoảng 1 km là dự án Phú Đông SkyOne với hơn 700 căn hộ chung cư, giá bán mà chủ đầu tư đưa ra bằng với giá dự án TT Avio. Trong đó, một dự án khác trong bán kính 2 km với 2 dự án trên mang tên The Infinity, với hơn 500 căn hộ chung cư có giá bán 36 triệu đồng/m2.

Tại Long An, Công ty SEA Holdings triển khai bán hàng giai đoạn tiếp theo của dự án chung cư Destino Centro. Dự án này có 5 block chung cư, gồm 2.000 sản phẩm, giai đoạn I được doanh nghiệp mở bán từ tháng 11/2024, tới tháng 1/2025 đã giao dịch xong 2 block chung cư. Theo kế hoạch trong năm 2025 sẽ phải hoàn tất việc bán hàng của toàn bộ dự án này.

Destino Centro là dự án được đầu tư xây dựng chung cư kết hợp thương mại dịch vụ để bán theo quy định, diện tích khu đất khoảng 2,1 ha, tổng số lượng gồm 2.038 căn hộ. Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa cho phép tháp T1b thuộc dự án Destino Centro được bán nhà ở hình thành trong tương lai với 406 căn hộ.

Sự trở lại mạnh mẽ

Báo cáo thị trường quý I/2025 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho hay, nguồn cung toàn thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam đạt 27.000 sản phẩm, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 14.500 sản phẩm chào bán mới.

Nguồn cung bất động sản nhà ở vẫn tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, khi số lượng dự án nhà ở phê duyệt mới đang được cải thiện, với mức tăng đạt 18% so với năm 2024.

Các chuyên gia cho rằng, nhờ nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước, hàng trăm dự án bất động sản đã tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm ra hàng nhằm đón đầu sự phục hồi của thị trường.

Ông Lưu Quang Tiến - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) đưa ra dự báo, trong quý II/2025, nguồn cung sơ cấp mới dự kiến tăng gần gấp đôi so với quý trước đó. Đáng chú ý, khu vực phía Nam sẽ ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ với hàng loạt dự án quy mô lớn tập trung tại các thị trường trọng điểm như TPHCM, Long An, Bình Dương.

“Nhu cầu mua ở thực sẽ tiếp tục được cải thiện, trong khi nhu cầu đầu tư lướt sóng sẽ chững lại để chờ đợi những diễn biến tiếp theo liên quan đến chính sách thuế quan”, ông Tiến nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam cho rằng, khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, thị trường sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực từ nguồn cung đến giao dịch. Cụ thể, từ quý II/2025, thị trường bước vào giai đoạn khởi sắc. Giai đoạn từ quý I - IV/2026, thị trường sẽ bước vào chu kỳ ổn định, thanh khoản cải thiện rõ rệt.